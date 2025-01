Moj kandidat je oštećen: Ljuta borba u Zvezdama Granda, Ceca uložila prigovor na glasanje

Dva mesta u baražu popunili su kandidati Željko Đukanović iz Cecinog tima i Anja Anđelić iz tima Ane Bekute, koji nažalost nisu uspeli da se plasiraju direktno u treći krug “Zvezda Granda“.

Željko je na sceni izveo numere “Sanjam te“ Darka Radovanovića i “Hitno“ Adila Maksutovića, dok je Anja sve vreme plesala izvodeći pesme “Moje vruće haljine“ od Sneki i “Venera“ od Romane.

I dok je za Željka stiglo pet “da“, Anju je podržalo njih četvoro, pa je tako rezultat bio jedan glas prednosi u Željkovu korist.

Svoj glas za oba kandidata dao je Dragan Stojković Bosanac, koji se nije šalio kada je na početku emisije rekao da će tokom drugog kruga davati glasove svima u znak podrške.

Kako se u prethodnim duelima nije izjašnjavala, sve je iznenadio potez Marije Šerifović koja je takođe poput kolege Bosanca dala glas i Željku i Anji.–Dobri su mi bili, dobar odabir pesama, jeste bilo greškica, ali lagani napredak, držali su mi pažnju, dovoljno je- rekla je pevačica.

Pre komentarisanja samog nastupa, Đorđe David pohvalio je Anju Anđelić i poručio joj da treba da bude ponosna na sve što je postigla u poslednjih godinu i po dana, aludirajući na to što je izgubila preko 60 kilograma.

–Prva pesma, obradovao sam se, asocijacija na Sneki i na sam film, a druga pesma da ne govorim. Ti si vatra, ti treba da stojiš ispod onog znaka za “Zvezde Granda“, ali poruka i za tebe i za Anu Bekutu, da se malo više obrati pažnja na pevanje- obratio se Đole Anji pa se okrenuo ka Željku:

-Imaš jako lepu boju glasa, mislim da si vrlo ozbiljno odradio svoj deo posla, primio si me na sebe, i biću hrabar da kažem da si trebao da dobijše i šesti glas.

Sa Đoletovim rečima složila si i Viki Miljković, koja je uprkos glasovima za oba kandidata, blagu prednost dala Željku.

–Slažem se da je trebalo da dobiješ i šesti glas, a evo zašto to kažem. Tvoj napredak se vidi čak u odnosu na onu prvu sezonu u kojoj si bio, samo je trebalo vremena da sazriš, i ovo što sad čujemo je puno rada. Bio si fenomenalan. Što se tiče Anje, sjajna ti je energija, ali činjenica je da treba da se radi na pevanju– dodala je Viki.

Za razliku od kolega, Snežana Đurišić dala je glas samo Željku, koji ju je oduševio svojim nastupom, dok je Anju pomalo iskritikovala.

-Sjajno si nas zabavila i svaka čast za izbor pesama, ali pevanje nije dobro. Baci se na pevanje da napreduješ i za tebe nema zime– konstatovala je Sneža.

Miligram sa druge strane svoj glas nije dao nikome, iako se u mnogome složio sa kolegama iz žirija.

–Željko, nije ti se dalo da izađeš do kraja, gubio si se nekako, ali vidi se da ti to možeš. Ako sam pogrešio, neka ti Saša da šesti glas. Što se tiče Anje, energija i nastup su gotov proizvod, to je ono što se traži na zabavama, ali na pevanju mora mnogo da se radi. Zato nikome nisam dao glas- obrazložio je Mili svoje neglasanje.

Ispred tima Ane Bekuta večeras se izjasnio Dragan Kojić Keba, koji je imao želju da pohvali Anju iako nije bio na probi.

–Anja, Ana mi je poslala tvoje slike i ispričala kako ste radile i šta se dešavalo, tako da si ti sve ispoštovala. Nastavi sa lepom energijom i veselim pesmama, furaj svoj fazon, i želim ti da doguraš daleko. Željko, izvrstan si pevač- poručio je Keba.

–Kad je moj kandidat u pitanju, mislim da si oštećen, bio si sjajan, najbolji od svih večeras, iako niko nije perfektan. Jako si napredovao i jako sam ponosna na tebe- obratila se Ceca svom pulenu.

Pravda je na kraju ipak bila zadovoljena, te je Voja saopštio da je Željko dobio zlatni glas i prošao dalje u treći krug.–Ideš dalje Željko, pozdravlja te Saša Popović– rekao je voditelj.

Autor: M.K.