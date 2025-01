Pecnula je!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici će večeras birati između Aleksandre Nikolić i Milovana Minića. Sledeća nominuje Sofija Janićijević.

- Nekoliko puta si me kanalila za stolom. Kritikovala si me, jer sam ušla u odnos sa Terzom, a mi nismo znali da si i ti bila ljubavnica četiri godine - rekla je Sofija.

- O tebi je sve bilo dostavljeno, a njegova žena nije bila trudna - ubacila se Aleksandra.

- To su bile dezinformacije. Imaš loš rečnik i ne čekaš da neko završi, imaš taj neki napad agresije. Žao mi je što smo došle do ovoga, ali ne sviđa mi se tvoje ponašanje prema meni. Ne volim kad me porediš - kazala je Sofija.

- Nikad nikog ne poredim, ne znam odakle ti taj zaključak - kazala je Aleksandra.

- Govorila si kako ne znaš šta ja vidim na Terzi, da fizički nije za mene. Ne znam kako možeš da govoriš to, a ti si bila ista. Mi smo nastavili vezu javno, a Milovanova žena nije znala za vas. Zato kažem da ne želim da me porediš, nego ti odmah skačeš - rekla je Janićijevićeva.

- Ko si ti meni - rekla je Aleks.

- Imaš k*rvinsko ponašanje, kultura nalaže da ćutiš, dok ti se neko obraća - kazala je Sofija.

- Meni se tu zamera s*ks, a ona se cepala na sve strane. Nije kompetentna da mi priča, ja nisam nikom moralisala ovde - rekla je Nikolićeva.

- Mislim da je ona psihički nestabilna, ne može nikog da sasluša. Tera na agresiju. Milovan je prema meni okej. Šaljiv je i komunikativan, dobro se snašao. Jedino mu zameram to vređanje nje, ali opet ona to izaziva u njemu. Ostavljam Milovana, šaljem Aleksandru - završila je Sofija.

Autor: Iva Stanković