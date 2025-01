Bez dlake na jeziku!

Legendarna pevačica i bivša učesnica ''Zadruge'', Zorica Marković, dala je svoj sud o trenutnoj situaciji između Borislava Terzića Terze, koji je pre nekoliko dana postao otac kad mu se porodila nekadašnja verenica Milica Veličković, koju je prevario sa Sofijom Janićijević.

Zorica nije krila da je šokirana njegovim postupkom, ali je i priznala kako ona gleda na celokupnu situaciju i kakav utisak su na nju ostavili glavni akteri ovog trougla.

- Ovo je isto kada bi Tina Tarner komentarisala nekog Miku Fleku, ali je priča takva kakva je, na ovo niko nije ostao imun. Šta ja da kažem na sve ovo? Sama pomisao da neko može da uradi takve sebi i dopusti sebi poput Terze mene užasavaju! Zar je mladost opravdanje? Kakva mladost, nema sedamnaest godina. Nije ni do zatvorenog prostora, jer je to nedopustivo. Uvek je za sve ljubavne odnose u rijalitiju kriva ta strast, svi oni se time vode. U ovom slučaju nije ni Milica uključila mozak, a kamoli Terza. On je brokoli pravi, s onom frozuricom. Što moji sinovi nisu uradili nešto poput njega? Nisu jer su vaspitani, normalni i znaju šta ne sme da se radi, nikada! To rade neiživljeni dripci. Prete, psuju, naprave dete, a onda kad to urade, nađu drugu i nju opr*dače, kako ja volim da kažem i puj pike ne važi. Ženi stomak kod zuba, sedi kod kuće, a njega ne zanima. Milici želim dan devojćica bude živa i zdrava, srećna i da je uda jednog dana, sve po redu. Međutim, ja mislim da dete mora da zna svog oca. Milica uzima veliku odgovornost na sebe, jer je meni monstruozno da dete ne zna oca. Treba da pređe preko toga što se desilo, zbog deteta, mislim na upoznavanje. On će sad svašta da uradi da do toga dođe. Predaleko je sve to otišlo, Milici nije sada lako da pređe preko svega što se desilo, milioni ljudi su gledali to, a samo ona zna kako je njoj bilo. Mislim da je on naseo na igru one namazane Sofije. Retko kad se nađe žena koja muškarca žednog prevede preko vode.

Autor: S.Z.