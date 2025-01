Novi detalji skandala Anite i Anđela direktno s lica mesta!

Pobednica "Elite 6", Anita Stanojlović, večeras je, 12. januara, otišla u policiju kako bi podnela krivičnu prijavu protiv svog bivšeg dečka Anđela Rankovića. Naime, Anita je bila u stanici MUP-a, a tamo je dostavila sve dokaze koje ima o bivšem dečku.

Kako je istakla za Pink.rs, Anđelo je nju prijavio za uznemiravanje, a nama je Anita dostavila audio zapis skandalozne svađe sa Anđelom koja se dogodila za Novu godinu i kada joj je on, kako je ranije istakla za naš portal, razlupao telefon.

Za Pink.rs se sada oglasio očevidac (ime poznato redakciji) njihove svađe za Novu godinu, koji nam je otkiro da Anita već neko vreme ne ostavlja Anđela na miru, da ga uhodi i da ne može da prihvati da je srećna pored druge devojke.

- Sve što se tamo desilo za Novu godinu nije baš tako kako Anita tvrdi, nepozvana je upala na doček kad je saznala da Anđelo tamo sedi sa novom devojkom. Zamolio ju je kulturno da odu do kancelarije da ne prave haos pred gostima. Prekinjao ju je da ode, ona nije htela, bila je navalentna, onda je on pomračio i krenuo da je vređa, govorio joj je da ne želi da bude sa njom i da ga ostavi na miru... To nije prvi put da ga ona uhodi, jednostavno ne može da prihvati da je srećan pored druge devojke i ne ostavlja ga na miru - poručio je očevidac za Pink.rs.

Autor: M.K.