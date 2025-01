Meni je ovo pakao: Aleksandra i dalje ne može da pređe preko surovih uvreda učesnika, otvorila dušu Ivanu! (VIDEO)

Nije lako nositi se sa negativnim komentarima!

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković otišli su u pab, te tamo nastavili svoj razgovor.

- Ja sam nju napala prva, ali morala sam - rekla je Aleksandra.

- Znam, nemam ništa protiv. Znam nju, ne bi ona ovo trpela - rekao je Ivan.

- Mora da trpi do kraja - rekla je Nikolićeva.

- Drago mi je da si sve skapirala, blam me je njihovog blama. Ovo sinić nije bilo tako strašno kako ume da bude, ali razumem te - rekao je Marinković.

- Meni je ovo pakao, one uvrede. Izgovaraju strašne stvari. Ja sam toliki problema napravila u životu, ali boleo me je k*rac, a sad Milovan ima mnogo materijala. Ja nikad ništa nisam krila, a sad me to košta - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković