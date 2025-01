Šok: Miljana dala sve od sebe da ponizi Anđelu na najgori način, pa udarila na njenu vezu sa Gastozom: Vratite mi Anitu i Anđela..! (VIDEO)

Šokirala sve!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Miljana Kulić naredna je razgovorala sa Darkom, a ona je tom prilikom progovorila o brojnim raspravama sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali je i žestoko isprozivala Anđelu.

- Miljana, kako si? Vidim da jedeš voće - rekao je Darko.

- Naravno ja sam presveta, volim bananu, samo je ja ne guram od pozadi. Darko, ona pokušava da bude neka svetica, a snima se gola. Snimke nije izbacio Zvezdan, već oženjen dečko. Oni su mi odvratni, vratite mi Anitu i Anđela, sve vam je oprošteno. Zamisli koliko je bolesna, je l' normalno da ona nabija bananu u du*e? Pričaju šta će moja deca da gledaju, a šta će njihova da gledaju? Darko, koliko su svi bili srećni i ponosni što sam ja otišla. Mnogi se plaše moje istine, ja nikog nisam tukla, čega se plaše? Anđeli sam bila dobra dok nije ušla sa Gastozom u vezu, on folirant i sujetan. Anđela je jedva čekala da mi okrene leđa - rekla je Miljana.

- Kakva si sa Aneli, na čijoj strani si u njihovom ratu? - upitao je Darko.

- Ena je odvratna, raspandrkača, klošarka. Dno dna, jedno đubre. Sve je Osman rekao gde je ona bila i kod koga je spavala. Da onako udara nisko i udara Aneli tamo gde najviše boli, sram je bilo. Odvratna je, znaš šta je Aneli za nju. Ona je sujetna na Aneli, naravno da je sujetna što je Aneli u svemu bolja od nje. Šta njen sin može da nauči od nje, od piksle? Šta ona može da pokaže? - upitala je Miljana.

- I Luka ti se ne dopada? - upitao je Darko.

- Uf, uf, odvratan. Ne mogu očima da ga gledam, ciničan je, odvratan. Jedna ljiga, mislim da mu se dopadaju muškarci. Svi su mi odvratni Darko, bolje me pitaj ko mi nije odvratan - rekla je Miljana.

- Šta misliš o ljubavnom trouglu? - upitao je Darko.

- Njoj trajno da se oduzme starateljstvo nad detetom, užas. Ivan je koristi kao temu i za sprdačinu. Odvratni su oboje, a Milovan je odlepio za animirkom koja se vrti oko šipke u Tetovu. Pa seti se da je tražila na internetu kako zaludeti muškarca. Zamisli budaletinu - rekla je Miljana.

- Da li je prestao rat Bebice, Teodore i tebe? - upitao je Darko.

- Kad ljubav prestane, sujeta proradi. Mada sa njegove strane nikada nije ni postojala ljubav. On mene non stop provocira, što ja ne dođem kod tebe? Svakom ide po zasluzi, ti nikada ne bi meni udarao na porodicu i na traume, ali on je go*no - rekla je Miljana.

