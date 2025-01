Ovo se čekalo: Marko Đedović otvorio riznicu mračnih tajni učesnika Elite, pa raskrinkao Enu i Peju, a evo šta kaže za Aleks i Ivana! (VIDEO)

Odao ih!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Marko Đedović naredni je progovorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Marko kakva je atmosfera u kući? - upitao je Darko.

- Sjajna, Aleksandra i Aneli su počale da se svađaju, najzad su rekle jedna drugoj šta misle. Muka mi je od praznika, ali bilo mi je dosadno. Svi su kao super, ali ajde malo da se podpalimo - rekao je Đedović.

- Šta sprečava Aleksandru i Ivana da budu zajedno? - upitao je Darko.

- Tu nema emocija, čuli ste šta smo pričali ona i ja. Rekla je da joj je Ivan top kao glovo dostavljač, ali da njoj ne igra u stomaku. Mislim da ona i dalje gaji neku vrstu emocija prema Milovanu, a pritom bi mi bilo sumanuto da ona i on budu zajedno. Sa njegove strane sam video da je voli i dalje. Otvaraju se, mislim da i sa Ivanove strane tu nema ništa. On da je zaljubljen, to bi bilo kao sa Jelenom. Mislim da ni on nešto posebno ne oseća. Ja sam ih podržao na početku da bih video šta se dešava. Aleksandra je neko ko je strastven, zato je i ponela tog malog zelenog, ali njoj toga fali - rekao je Đedović.

- Šta to konstantno kida nit između Ene i Peje? - upitao je Darko.

- Pejina luda glava i Enini kompleksi. On je uvreto u glavu da ću mu ja nešto uraditi, pa mu je Kadra rekao da je Ena uzela pare da bude sa njim. Koje pare Ena uzela? Ko je Peja majke ti? On nije postojao u rijalitiju, onda se on istripovao. On ne želi da neke stvari kaže zbog kompleksa, ali ja mislim da nije normalno druženje Ene i Mateje, to su ipak bivši partneri. Enini kompleksi su naprimer kad on sedne s nekim drugim, ona je ljubomorna. Komplimenti koje je Peja uputio Aneli, Enu su razneli. Imaju emocije, ali od toga nema ništa. Previše su oni zatrovani - rekao je Đedović.

- Kakvo je prijateljstvo Terze i Munje, šta su oni pokazali u utorak? - upitao je Darko.

- Pokazali su istinu samo, šta su drugo pokazali. Terza nema s kim da se druži i navikao je na njega, ali mi milion puta prevrne očima ne njega. Vidim da su se udaljili u poslednje vreme - rekao je Đedović.

- Kako komentarišeš okršaj Marka i Luke, nakon što je Marko istakao da Luka i Ena prave Peju budalom? - upitao je Darko.

- Marko je u pravu, Ena je pogrešila u nastupu. Luka skače na sve to i kao on hoće Marku da objasni i to sa nastupom koji je bio malo napadniji. Ena je takva, ona nije normalna. Ja sam prvo mislio da se folira, ali ona je samo luda. Ona priča kakav je neko u se*su, pa odakle znaš bre? - rekao je Đedović.

