Završio sa ljubavima u rijalitiju!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Borislav Terzić Terza naredni je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem, a on je istakao da je završio sa ljubavnim životom i da su mu jedine bitne Barbara Veličković i Milica Veličković.

- Terza da li si svestan da si postao otac i da imaš dete? - upitao je Darko.

- Jesam, stalno razmišljam o tome. Stalno razmišljam kako izgleda, ali kad je budem video mislim da će to biti sasvim drugačije - rekao je Terza.

- Koliko si se ti promenio od srede? Čujem da pričaš sa ljudima sa strane o nekim svojim željama? - upitao je Darko.

- Kupim savete od iskusnijih ljudi. Sigurno ću otići u Tumane i na Ostrog da se ispovedam Bogu, to su mi stvarno želje i namere. Kakvu sam stvar uradio, naravno da ću tako da funkcionišem. Promenio sam se dosta što se tiče razmišljanja. Aneli je našla neku igračku bebu i obukla je, ja sam je totalno raspametio. Uzeću je večeras da spavam sa njom - rekao je Terza.

- Da li ti je žao što ne provodiš prve dane sa njom? - upitao je Darko.

- Žao mi je što je prvo nisam osetio u stomaku dok je bila, mnogo je teško. Dobio sam dete, nisam pošteno ni proslavio. Hteo sam da zapevam i da proslavim, ali u takvom sam formatu sada i nadam se da ću na žurki u utorak da proslavim. Mnogo mi je žao što nisam pored njih, pogotovo sad u ovom početku da je hranim i mazim. Verujem da će mi biti još teže - rekao je Terza.

- Da li razmišljaš o Milici? - upitao je Darko.

- Razmišljam, rekao sam da će ona biti najbolja majka i to potpisujem. Ona je čitala po internetu sve o bebama, čitala knjige, popunjavala neke spiskove. Razmišljam kako je, verovatno ne bih mogao ni da spavam da sam pored nje, celu noć bih je gledao - rekao je Terza.

- Koliko te povredilo što ti Anđela nije dala mira tog dana kada si postao otac? - upitao je Darko. -

- Pa Gastoz je to odmah rekao, pokazivao joj je da sedne. Moguće je da bi to otišlo još dalje, ali verujem da će me vređati na kontu deteta. Od nje očekujem te stvari, ali sam sutradan tražio brufen po kući i ona se ponudila da mi da. Ja sam opsovao Aneli dete, pa mogu da mislim kako je njoj bilo. Tek sad razmislim kako je to kad si roditelj, to je malo dete od kilogram, dva. Moje 3100grama, ima da kida kakva će zverina da bude - rekao je Terza.

- Ko je koga provocirao na Elitoviziji, ti Sofiju ili ona tebe? - upitao je Darko.

- Ni ne razmišljam o tome, kakva crna Sofija. Ja šta god da zapevam oni me povezuju. Evo malopre me povezuju sa Anom Spasojević, sa Draganom. Ja nema šanse da budem s nekim, moje srce je sada ispunjeno. Ja sam se vezao za nju jer mi je pričala o trudnoći i kako je izgubila bebu u četvrtom mesecu, pa mi je mnogo žao. Ne bih dozvolio u životu da mi se desi ista greška, pogotovo jer sam pre tri dana otac postao - rekao je Terza, pa se nadovezao:

- Želim samo da pozdravim samo Milicu i da mi ljubi moju Barbaru, pošto nije moja Janja, onda je moja Barbara. Volim ih obe, volim i Milicu naravno, ona je majka mog deteta i uvek će mi biti na prvom mestu - rekao je Terza.

Autor: N.P.