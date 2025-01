Rat porodice Stefanović!

Marko Stefanović nedavno je izneo tvrdnju da je od svoje porodice odbačen od ranog detinjstva. On je svog oca predstavio u veoma lošem svetlu, ističući da je od njega često dobijao prekor, dok je njegov mlađi brat Mihajlo Stefanović bio miljenik.

Stefanović je i sinož tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru izneo nove tvrdnje na račun svoje porodice, koje su sve ostavile bez teksta.

- Kada smo Sanja i ja otvorili salon, mama je htela da dođe, ali joj on nije dao. Uvek me je ponižavao, šta god da sam radio, on je mene sputavao. Nije ulagao u mene kao što je ulaže u mog brata sada. On njega gleda kao mašinu za pravljenje para - rekao je Marko.

- Imao sam te neke vezice, a mama je uvek želela da joj budem tu pred očima. Dođe mi devojka da prespava, a on pred njom meni kaže: ''Nemoj više da mi dovodiš ove kalašture''. Šta onda ja da kažem na to? Pričao sam i o polaganju i kupovini automobilu. Svi moji drugari su dobijali od svojih očeva auto, ali ja nisam imao. Zamolim ga da odem do tertane, on mi kaže: ''Kupi sebi auto''. Išao sam autobusima i tramvajima. Kada sam išao u osnovnu školu, napolju pljušti kiša i po svu decu dolaze roditelji, a on mi kaže dođi pešaka, nije ga zanima - rekao je Marko.

Međutim, njegov mlađi brat Mihajlo je rešio da se oglasi za portal Pink.rs, te je istakao da je Marko izneo još jednu od brojnih laži.

- Slušao sam šta je pričao sinoć i ne mogu da verujem koliko je spreman da laže. Prvo Što sam mogao da čujem je da je rekao kad je Sanja otvorila salon da tata nije dao mojoj mami da dođe na to otvaranje. Treba ga pitati to ponovo i Sanju da li je moja mama dosla sa tetkom iz Nemačke na njeno otvaranje. Slike smo imali u maminom starom telefonu ali će se po njihovoj reakciji videti da lažu. Druga stvar, Sanja je rekla da bi tata oterao Marka u zatvor da je ostao napolju, a meni je žao sto ovo moram da iznosim javno, ali Marko je trebalo zbog svojih grešaka da leži iza rešetaka zbog 20 saobraćajnih prekršaja. Ima i krivičnih zbog kojih je pet puta dolazila policija ispred kuće, spominjao je kako mu tata ne daje automobil da vozi pa sad zapitajte se kome bi otac jos dao kola da vozi posle sletanja sa autoputa (sluzbenim kolima) i zbog kojih je dobio otkaz u firmi gde je radio i uz to ima preko 20 prekrsajnih kazni u saobraćaju. Njega ako nije sramota, nek' nastavi da ponižava porodicu radi para i Sanje. Imate dokaz crno na belo i sad nek ponovo pričaju kako je neko njega hteo sa otera u zatvor. Ponavljam, Žao mi je što pričam sve ovo i iznosim, ali za to nek se zahvali Sanji - istakao je Markov brat i priložio dokaze.

Autor: S.Z.