Sinoć je "Elitu 8", odlukom glasova publike, napustio Miloš Radulović Soni, koji je sada progovorio o Nenadu Ćubiću Ćubi.

Sada već bivši učesnik "Elite", Miloš Radulović, poznatiji kao Soni, tokom svog učešća nije se odvajao od Nenada Ćubića Ćube, za kog je u više navrata istakao da ga gleda kao rođenog brata.

Kako je napustio Elitu i za vođu postavio Sofiju Janićijević, kako kažu ukućani, Ćuba ga na svakom ćošku olajava i proziva, s obzirom na to da je očekivao da će njega imenovati za vođu. Ovim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sonijem, koji je prokomentarisao ove navode ukućana.

- Ja radim ono što nije očekivano, bilo bi nerealno da sam uradio nešto što je očekivano. On je prvi išao po "Eliti" i pričao da me ne bi stavio za vođu, da bi stavio Enu za vođu. Bilo mi je zanimljivo da malo zakuvam. Na kraju krajeva, on nas je izdao, odvojio se od tog našeg malog klana, mene i Najda, onako ku*vinski. Ja sam se smilovao na kraju, kuvao sam i njemu stalno, gledao sam ga kao mlađeg brata. Dosta je asocijalan, primio sam ga da bude uz mene, ja sam generalno samoživ, tako da je to bio presedan...Rekao mi je u šali: "Stavi me za vođu, da odem u hotel, da izj*bem Mrvicu i da idem kući". Ne razmišlja kad priča, nego lupi - rekao je Soni za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić