Mokrio sam u krevet do SEDMOG RAZREDA: Marko izneo još šokantnih detalja o svom detinjstvu, pa se opet javno obratio svojoj porodici! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević, naredno pitanje je imao za Marka Stefanovića.

- Da li si ikad stupio u kontakt sa tom ženom? - pitao je Milan.

- Ko zna odakle su te pare, on je nakon toga hteo da pošalje brata u Svajcarsku da igra tamo fudbal, Marko je tada poludeo - rekla je Sanja.

- Kunem se u sve na svetu da nisam dobio ni kosulju za maturu, išao sam u tečinoj košulji na maturu. U tetkinim kopačkama sam trenirao fudbal - rekao je Marko.

- Da li te je nekad fizički maltretirao ? - pitao je Milan.

- Ne, pa to bi bila krajnja granica, na sve to samo je trebao još i fizički da me maltretira. Njegov cilj je bio da uzme taj novac. Uvek mu je novac bio prioritet, zato nikad nije mogao ni da ih zaradi. Opet kažem, ako je rekao za Sanju da je radila za pare, tužiće ga. Sve pare koje je uzeo, moraće da vrati. Do sedmog razreda sam mokrio u krevet. Nisam tražio pomoć za to, prestalo je samo od sebe - rekao je Marko.

Nakon toga Marko se ponovo obratio svojoj porodici.

- Nikada u životu me nećete videti, ako izreknete još jednu laž, ili ako još neko spomene Sanju. Ovde na novinarima sam rekao da mislim da je mama uvek htela više od njega, ali da nije mogla. Ako on govori mom bratu šta da priča javno, opet kažem nikada me više neće videti - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

