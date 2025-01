Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao ispovest Marka Stefanovića.

- Imali smo svakakvih problema, i ovako i onako, ovo je nešto što nije uzrok Sanja. Smatram da Sanja nema nikakve veze sa ovim problemom, mislim da to datira iz očevog detinjstva, kako je on rastao i dobijao. Mislim da si mu ti uzrok u sprečavanju nečeg materijalnog, više je mislio na svoje d*pe, nego na tebe. Vidim kada se probudiš i kako neke stvari ne možeš da svariš, to se sve vidi, to su traume...Možda su hteli tim poklonima da zamaskiraju njihov odnos, jer ga je povredilo što je saznao za taj novac - rekao je Stefan.

- Ako si već uzeo 30.000 evra iza leđa, nisam ja nezahvalan, veruj mi, nisam rekao da su to tri majice...Ja se zahvalim uvek kada mi neko nešto da, čak i tri puta, nego samo ne mogu da svarim da te pare su uzete, da mi ništa nije obezbeđeno, rekao mi je da ništa ne mogu da očekujem od njega. Da nisam imao nikog napolju, ja bih se žickao ovde za paste, imao bih dve četkice - rekao je Marko.

- Sve ovo što je Marka bolelo, njegov otac se ponosio...On drugog sina gledao kao investiciju, ulaže u njega da bi mu se vratilo kada ga pošalje negde da igra fudbal - rekla je Sanja.

- Kakvo srce i dušu moraš da imaš da jednom detetu pružiš sve, drugom ne?! Nejasno mi je. Ivan je takav i prema Leni i prema Željku, dajem samo poređenje. Ne znam čemu potreba pljuvanje nje, i da je najveća kur*etina, a nije, nema potrebe za takvim pričama. Da li ih je zabolela istina?! Verovatno jeste - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić