'Sve me ovo potresa, pa nisam od kamena!' Aleksandra i Ivan u brutalnom verbalnom okršaju, ona završila u suzama, ZAORILO se imanje (VIDEO)

Drama!

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković nakon emisije "Pretres nedelje" rešili su da prošetaju, te su tom prilikom ušli u žestoku raspravu.

- Da ti ne reaguješ, a drugi muškarci ustaju, a ti mi kažeš da možeš sa sto ljudi, gde je taj čovek - pitala je Aleksandra.

- Je l' ti pričaš sama ili pričamo - urlao je Ivan.

- Ovo mi ne treba na sve ovo, kraj i tačka, samoživ si, svi će biti u pravu na kraju, a ja budala - rekla je Aleksandra.

- Je l' ti ne odgovara ovaj moj osećaj - pitao je Ivan.

- Ne, ne - rekla je Aleksandra.

- I šta hoćeš onda?! Sad ću ja da ti objasnim, kada se bude pričalo, šta ja tebi mogu da zamerim i šta ja trpim - zaurlao je Ivan.

- Mene sve to potresa, ja se branim jezikom, mene sve to potresa, je*ote nije mi dobro! Nisam ja od kamena - zaplakala je Aleksandra.

- Opet brbljamo u prazno - dodao je Ivan.

- Nedostaje mi dete, nije mi dobro, pritisak mi je od tebe i od njega. Ti se pitaš što je meni loše, kako možeš da se pitaš? - rekla je Aleksandra kroz suze.

- Sada si samu sebe opisala da si u haosu, ti mene više ni ne slušaš i tebi je lakše da mene, koji sam ti jedini koji sam ti bio tu i jedini koji te nije razočarao, da se na meni koplja slome i to 15. put...Ti češ zbog tvog odnosa sa njim koji je bio četiri godine da doživiš da ti on ovo govori i ti njemu i to nema veze sa mnom, Lukom i ostalima - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić