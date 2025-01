Ispovest Marka Stefanovića, kada je otkrio kroz kakvu torturtu je prolazio od strane oca kroz odrastanje, naježilo je svaku poru čitavoj naciji, koja ne prestaje da bruji o ovom skandalu.

Marko Stefanović, aktuelni učesnik "Elite 8", govoreći o poklonima koje nije dobio za praznike tokom emisije "Pitanja gledalaca", zaintrigirao je javnost o svojoj potresnoj životnoj priči.

Tom prilikom, oglasio se i njegov otac Saša Stefanović, kao i brat Mihajlo Stefanović, koji su oštro demantovali skoro sve Markove navode, te je čak i njegov brat dostavio našoj redakciji i dokaze u vidu papira, a koji se tiču njegovih saobraćajnih kazni.

Sada se za Pink.rs oglasila njegova školska drugarica (ime poznato redakciji), koja je otkrila da je, u to vreme, primećivala kod Marka čudno ponašanje, te i da kada je sada izneo ove detalje, sve joj se poklopilo.

- Ja sam sa Markom Stefanovićem išla u razred u srednju školu, saobraćajnu u Zemunu. Moram da kažem da je on uvek bio jedan skroman dečko, i uvek je pokazivao kao da ima neki problem kući. Kad smo mi išli u kafić, na primer, Marko je izbegavao to, ja tad nisam znala razlog, ali sada kad slušam vidim šta je. Dečko koji je radio i dok je išao u srednju školu, honorarno pored škole je išao na posao. On je dečko i sin za poželeti, i prijatelj za poželeti. Uvek je bio tu za svakoga. Tako da, ovo što njegova porodica iznosi je bruka i sramota - istakla je ona za Pink.rs i dodala:

I da, da dodam, Marko je uvek bio neko ko je bio najsrećniji dok smo polagali autoškolu u sklopu škole, i pričao je da jedva čeka da skupi pare da kupi sebi neki autić, čisto da može da radi i da stigne u školu na vreme.

Autor: Nikola Žugić