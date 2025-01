Ne zna šta će: Jelena se kroz suze požalila Đedoviću na Rajačića, on došao do zaključka da se ZALJUBILA (VIDEO)

Opa!

Jelena Ilić sela je kod Marka Đedovića, te mu se tom prilikom poverila o Urošu Rajačiću, te je čak i zaplakala.

- Pa zaljubila si se - rekao je Marko.

- Ja ludim - rekla je Jelena.

- On došao do mene i kaže: "Ona je žena luda, ja ništa ne radim, ona me napada" - rekao je Marko.

- Aham. Prvo mi je rekao kako ja vređam ljude i brutalno komentarišem. Ja se smirim, mirna, mene juče njegova drugarica Ena izvređa, on me ne odbrani, a ona kaže: "Ja navijam za Jelenu i Uroša", ma m*š navijaj za sebe pi*ka ti materina i onog malog. Mnogo se nerviram Marko - kukala je Jelena.

Autor: Nikola Žugić