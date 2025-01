Opa!

Ena Čolić šetala je sa Ćubom iz kazina ka Beloj kući, te mu je otvorila dušu o Jovanu Pejiću Peji.

- Rekao mi je: "Pazi je molim te" - rekao je Ćuba.

- Stvarno ti je rekao: "Pazi je molim te"? - pitala je Ena.

- Da - rekao je Ćuba.

- Znaš ti koliko ja njega volim, ali je on debilčina - rekla je Ena.

- Voli i on tebe, samo neće da pokaže emociju. I ovaj je tvoj, vidiš da je tvoj - rekao je Ćuba.

- Pitao me je šta želim u životu, ja mu kažem: "Tebe, sve što želim je sa tobom" i on mi kaže: "Ne sviđa mi se odgovor", ja mu kažem: "A šta ti želiš", on mi kaže: "Da budem srećan", ja mu kažem: "To ti i želim", a on meni kaže: "Želeo sam da budeš srećna, a ja nisam bio, sada želim da ja budem srećan". Dosta je bilo da se ja borim, on se bori protiv mene, a ja se borim za nas - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić