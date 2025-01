Gastoz pobesneo na Anđelu: Ne krije koliko mu se gadi njeno pijano ponašanje, pred svima joj brutalno odbrusio! (VIDEO)

Drama na samom početku emisije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenad Marinković Gastoz.

- Koji muškarac je stajao na bini ispred anđele pa si izgoreo što se uvija i izvređao je najgore? - glasilo je pitanje.

- Nisam video nijednog muškarca ni u najavi, samo sam joj rekao zbog njenog ponašanja - rekao je Gastoz.

- On nije ništa loše uradio. On je meni zamerio kako igram sa njim, nisam htela da se svađam sa njim i to sam samo iskulirala. Znam da može da mi zameri samo jer ne znam da igram. Znam šta mi je to rekao, ali ako mu smeta ponašanje šta da radim - govorila je Anđela.

- Nije mi se sivdelo, izgledalo je kao da se topi - dodao je Gastoz.

- Ako mu smeta moja igra sa njim, to nije moj problem. Ja ću da igram kako mi se igra. Kad neko drugi igra, to mu je "uh". Ti bi voleo da ja sedim na žurki - govorila je Anđela,.

- Detinjasto je da okrećeš priču da ti ja zabranjujem da igraš. Otvori uši, problem nije da ti igraš sa mnom sve je super, samo si mi delovala pijano i to mi se nije svidelo, kao tvoj momak imam pravo da ti kažem. Da li je to jasno? Uvek možeš da igraš - govorio je Gastoz.

- Od sad ćemo da imamo časove - dodala je ona.

- E, marš u p*čku materinu - odbrusio je Gastoz.

- Ako ti vidiš da nešto nisam dobro uradila, ja to poštujem - dodala je Anđela.

- To je to - rekao je Gastoz.

- Ne pratim šta Gastoz radi, nije mi interesna sfera. Ako je Anđeli to u redu, meni je još bolje. Nisam videla promenu od prethodne žurke, uvek je isto, pa ne znam šta mu je smetalo. Možda mu je nešto drugo smetalo, a samo je iskalio bes - komentarisala je Miljana.

Autor: A. Nikolić