Pale maske: Raskirnkan flert Rajačiča i Ene, on pokušao da namesti Peju i napravi mu problem kod Čolićeve! (VIDEO)

Isplivala istina!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Uroša Rajačića.

- Pored sve one frke posle žurka nagovaraš Peju da legne pored Aneli, da li tim potezom želiš sebi da olakšaš pristup do Ene? - glasilo je pitanje.

- U njen krevet, Aneli je u izolaciji i nije mogao da legne pored nje. Ja sam uzeo Matejin krevet, mi smo drugovi. Jelena nije legla u Anelin krevet, ja sam hteo da pređem i pitao sam je. To nigde nema veze. Ovo za Enu je budalaština - govorio je Rajačić.

- Pratili smo vas noćas, potvrdilo se ono što su ljudi pričali, šaputanje u šiframa - dodao je Milan Milošević.

- Ništa za nas dvoje, baš me zanima šta će biti kad legnem u Ćubin krevet pored Ene - dodao je Rajačić.

- Neću da kažem zašto nisam hteo da legnem u krevet, ja sam se zakleo u oca da neću više da pričam o Eni jer me ne zanima i to žu da ispoštujem. Bio je slobodan Anelin krevet, prvo mi je rekao da idem kod Sofije, a sa njima nisam nešto da bih pitao. Aneli znam da bi mi dala krevet, ali sam rekao Jordanki da pređe. Nije me nagovarao, ali da nije razmatrao da bih mogao da naj*bem kod Ene nije - govorio je Peja.

- Šta si primetio između njih dvoje? - pitao je Milan Milošević.

- Ja to večeras neću da komentarišem - rekao je Peja.

- Ena kad se posvađa sa njim dođe kod nas, ali ne tera inat, nego se zezamo i provodimo vreme. Ja njoj godinama govorim da je bahata i bezobrazna. Oboje su krivi u tom odnosu - pričao je Rajačić.

- Nisam znala. Dragana je mene stvarno ispoštovala, a on nema šta da joj dobacuje: "Bežiš od problema, ne smeš sa mnom da se družiš", nema šta da ide preko mene. Nismo ni raskinuli, ni ohladili se, a on baca po kući udice. Saznala sam da je sam bio u kupatilu sa Aneli, nije mi bilo dobro i boli me. Nisam ni znala da je htela da mu kupi pivo od 3000 dinara - govorila je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić