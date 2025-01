Pink.rs saznaje: Stanija upoznala malu Noru! Alibaba spojio devojku sa ćerkom, kako li će reagovati Aneli?!

Burnim, turbulentnim dešavanjima u nekadašnjem ljubavnom trouglu koji su činili Aneli Ahmić, učesnica "Elite", njen bivši Asmin Durdžić Alibaba i njegova nova izabranica Stanija Dobrojević u prethodnih godinu dana svedočila je domaća javnost, a sada polako sve dolazi na svoje. Zaraćene strane odlučile su da, bar za sada, "spuste loptu", a kako saznajemo, sada je Stanija konačno upoznala Noru Durdžić, Anelinu i Asminovu ćerku!

Najpre je Asmin svojevremeno obnovio kontakt sa ćerkicom, sa kojom se sada redovno čuje, a pre nekoliko dana došlo je do zvaničnog upoznavanja male Nore i Asminove verenice Stanije Dobrojević! Kako za Pink.rs priča dobro obavešteni izvor blizak Dobrojevićevoj, Asmin je pre nekoliko dana sa ćerkicom razgovarao putem video-poziva i iskoristio priliku da je upozna sa Stanijom.

- Bilo je to baš simpatično. Stanija i Asmin su bili zajedno kada se on preko video-poziva čuo sa Norom... Pričali su, ćaskali su, a onda je Asmin u jednom trenutku okrenuo kameru ka Staniji i ćerkici predstavio tatinu "prijateljicu". Nora je preslatka, zanimljivo je reagovala, prozborile su tu par reči uz osmehe i šale... Stanija ju je srdačno, ljupko pozdravila, rekla joj da je jako lepa i slatka... Kratko je to bilo, ali eto, sad su se prvi put videle preko telefona - ispričao je izvor za Pink.rs, a ostaje da vidimo kako će Aneli reagovati kada bude saznala da joj je ćerka upoznala Staniju, koju je u septembru 2023. godine optužila da ju je razdvojila od muža.

Inače, Stanija je prošlog vikenda sa Asminom otvorila klub u Lincu, a posetu Austriji iskoristila je da upozna i Durdžićevu porodicu. Ponosno je pozirala s budućom svekrvom Mevlidom, a zajedničkom uspomenom se na Fejsbuku pohvalio Mustafa, Asminov otac.

Autor: Darko Tanasijević