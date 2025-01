Zakleo mi se u majku da ćemo biti zajedno DO KRAJA: Ena ne štedi reči na Pejin račun, pa otkrila šta joj je Milovan rekao za njega (VIDEO)

Šok!

Ena Čolić sedela je na kauču sa Ivanijom Bajić i Draganom Stojančević, te je tom prilikom započela razgovor s njima o Jovani Pejiću Peji.

- On se meni kleo u majku da ćemo do kraja biti zajedno, ja mu kažem: "Stvarno", on kaže: "Zakleo sam ti se u majku" - rekla je Ena.

- On nema iskustvo u rijalitiju i ne može on to sada. Da on bude sam ovde?! Od toga nema ništa, pomirićete se. Peja je najpraćeniji zbog tebe poslednjih dana - rekla je Ivanija.

- Vidiš kako on sad glumi da mu je top, da mu je do ja*a, da je dobar sa svima... Milovan mi je rekao da batalim tu priču, da sam sto puta bolja bez njega, on je baš protiv te veze - rekla je Ena.

- To je činjenica. Stoji da on voli nju, vidi se da ima emocije, ali kada su zajedno... - rekla je Dragana.

- Mene svi previše napadaju, svi me napadaju za sve. Nije fer! Ja kažem da je Slađina palačinka, ja joj kažem: "Gde je bio Munja?", ona kaže: "Stavila si na njegovu stranu kreveta". Kako se namerno sada dere da ja čujem šta on priča, nikada nije bio tako glasan - pričala je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić