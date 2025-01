Ovo je malo ko video: Jedna reč na Anđelinom i Gastozovom ogledalu krije JAKU priču (FOTO)

Šok priča!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nedavno su sredili svoj krevet i sve oko njega, te su svoj kutak u spavaćoj sobi napravili tako da mogu potpuno da uživaju.

Naime, ono što je malo ko primetio jeste ono što piše na ogledalu, a ta jedna reč krije jaku priču. Na ogledalu je nacrtana tzv. "lokacija" i pored toga piše "Tajland".

U javnosti je opšte poznato je da je Gastoz završio iza rešetaka na Tajlandu, o čemu je javno i govorio, pa u "Eliti" kada je ušao.

- Imao sam dva dana prekoračenja viza, mnogo komplikovana priča...Da mi nije bila prekoračena viza, da me nisu uhvatili sa pečurkama i kao vozio pijan, ja ne znam ko tamo ne vozi pijan...Spakovali su me u kamionče, protivzakonito me odveli tamo, hteli su da mi napakuju da uzmem kao urgentni pasoš. Taj petak ili koji je beše bio dan, njihova Nova godina je bila četvrtak. Ja sam trebao da krenem za Bangkok, svi su krenuli osim mene, na silu me odveli za Bangkok, pa su me vratili. I onda, kad sam se vratio, kad su shvatili da treba da me vrate, oni su provalili da sam preskočio ročište. Samim tim što se nisam pojavio, a strani sam državljanin, stavili su me na interpolovu istragu...Opet nisu hteli da mi daju da platim da budem u državi, već sam morao da budem u onoj prčvari maloj. Tu sam bio s 30 ljudi...Zavšrilo se suđenje, ispadnem heroj na kraju. Odem na suđenje sa prevodiocem i prođe sve za 15 evra. Vratili su me za Bangkok. Mene je komarac ujeo i onda nisam mogao da odnesem te dve kesice pečuraka. Jednu pečurku sam dao ortaku, druga ostala u frižideru. Da, da, denger komarac. Posle 10 dana, najnormalnija rutinska kontrola. Trebali smo da radimo tu marihuanu, sve je legalno, ali ja nisam mogao jer sam strani državljanin. Nisu znali šta da uhvate, uhvate pečurke - rekao je Gastoz.

- Je l' stvarno tako ili umanjuješ - pitao je Petar.

- Smešna je priča u odnosu na to koliko sam naj**o za kesicu pečuraka, gram pečuraka. Možda moja priča zvuči bum, ali je tako. Nikad se nisam bavio nečim drugim osim toga...I zove me kum da dođem da kažem da je moje. Oni me teraju da se ulogujem na kompjuter koji nije moj. Ja im kažem da nije moj kompjuter, oni mi traže da se ulogujem. Ja pitam: "Gde je moj kompjuter uopšte?", vraća se, donose moj kompjuter. Da bre, legalno je, kao paradajiz što prodaješ. Sadiš, od zemlje do kese. Zašto bi prodavao na ulici marihuanu, kada imaš šopove i to? Mi nismo imali šop još, mi smo imali kancelariju, tri sprata, tek smo se ušemili - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić