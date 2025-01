Više ne znaju ko pije, a ko plaća! Kačavenda i Đedović uz kaficu RAZOTKRILI Sandrinog bivšeg muža: Ili je Pink Panter ili... (VIDEO)

Nastaće karambol!

Milena Kačavenda i Marko Đedović seli su u rehabilitaciju, te su tako obavili trač partiju u kojoj su izogovarali sve učesnike i parove.

- Pirat ga je ugasio, žalio mi se, kaže: "Ona je nasilna, nabode me ispod jorgana" i ja mu kažem u prolazu: "Naj*bao si" - rekla je Kačavenda.

- Ja sam mu rekao sinoć da je lakrdija, kao teranje inata, ko tera inat sa samim sobom?! Šta kao ti ćeš da pop*šiš ku*ac nekome iz inata?! Pa nismo sisali vesla - rekao je Đedović.

- Sada imaju svi pravo da je pljuju, svi s kojima je u sukobu i Aneli i Jelena. Ti se navaljuješ na pirata, s Munjom igraš - rekla je Kačavenda.

- Ona se tako zaj*bava oduvek, samo on to nije primetio. Pritom je mene pitala Jelena: "Je l' radi ovaj šta?", ja sam rekao da nisam video ništa i da je ćaskao sa Enom. Kaže meni Jelena: "Koga boli ku*ac, oni to tako svaku žurku" - rekao je Marko.

- Ovo su sve tepki glupaci, pih! Niko se napolju videti neće. Ne samo to, blam! Poenta priče je da je Ivan rekao: "Šta potencirate" - rekla je Milena.

- On tebe namerno pecka, nemoj da si glupa, kada nema odgovor on tebe pecka, da krene s tobom da se vređa i da prikrije. Aleksandra se smeje sa Matejom i priča da bi se isk*rali...Jeste, to njega ponižava iako se tera cirkus, to je piš*nje po egu - rekao je Đedović.

- Meni ni Sandra nije jasna. Kaže: "Pomenuo je ime zatvora u kom je bio u Cirihu" i ona mene pita: "Da li je moguće? Koje su mogućnosti, on mi kaže da ne zna ko je njen bivši muž, a bili su u istom zatvoru". Ne znam ko je on, ali znam da radi isti posao kao što je radio Raško. Pitala me je ko je moja Maja s Novog Beograda i kaže mi: "Moj bivši muž je njen drug", kao da je znao Majinog bivšeg muža. Njoj muž ne da razvod, a kada sam je pitala šta joj je rekao pred ulazak, on je rekao super, a pred ulazak joj je rekao: "Lepo si ti ovo smislila". Nju je uhvatila paranoja zbog bivšeg muža - rekla je Milena.

- Luka je kada se vratio, rekao je da neki njegovi poznaju njenog bivšeg muža ili dečka, pa su se oni prešaltali i napravili ludi - rekao je Marko.

- Ako ona ima 36, on ima 51, znači to je neka moja generacija. Zato što kaže vrlo slično kao Raško, znači ili je Pink Panter ili je pljačkaš - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić