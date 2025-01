U JEKU SKANDALA S ANITOM, ANĐELO NAPUSTIO ZEMLJU: Sad se saznalo gde je Ranković, a svi će ostati u šoku kad saznaju ove detalje (FOTO)

Ranković je na društvenoj mreži podelio detalje svog puta, još uvek nije poznato koliko dugo planira da ostane u toj zemlji.

Anđelo Ranković, bivši zadrugar, u jeku drame sa bivšom devojkom i pobednicom „Zadruge 7 Elite" Anitom Stanojlović, prema njegovom najnovijem Instagram „storiju", spakovao je kofere i otputovao u Kolumbiju.

- Dobar dan - poručio je kratko na španskom jeziku, pa fotografijom zasigurno i izmamio brojne reakcije svojih fanova.

Skandal zbog kojeg se zajedno s Anitom našao u fokusu, podsetimo, odvio se uoči dočeka 2025. godine, brujali su mediji, a incident je ubrzo „stigao" i do nadležnih. Kada je rijaliti pobednica došla u njegov lokal, ušli su u sukob u kom joj je on razlupao telefon.

Često je aktivna na društvenoj mreži Tiktok, gde emituje uživo prenose i na taj način komunicira sa svojom podrškom.Isečak iz lajva se pojavio na pomenutoj društvenoj mreži, gde je otkrila dodatne informacije i detalje iz njihovog odnosa nakon izlaska iz Elite.

- Rekao je da se ni jednom nismo videli i naveo je da sam ga uhodila i smarala. Taj dečko je otišao sa mozgom skroz. Viđali smo se i za njegov i za moj rođendan. Tada mi je poslao i cveće na adresu. Pre mora mi je kupio sat. Za svaku mesečnicu, koja to nije ni bila zapravo, dolazio je ispred moje zrade da mu dam poklon - započela je Anita.

- Kada je bio u Beču i kada je izašlo da lajkuje slike drugim devojkama zvao me je da se pravda kako je to bilo slučajno. Kad su izašle prepiske da se dopisuje sa drugom devojkom. Zvao je i Tamaru i mene da mi se pravda, da slučajno ne pomislim da je to istina. Pisao mi je 101 poruku kako bi mi objasnio da se ni sa kim ne dopisuje - nastavila je Stanojlovićeva.

- Raskinuo je sa mnom kada mu je isplaćena poslednja rata honorara -objasnila je Anita.

Autor: Pink.rs