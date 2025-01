Nerealno!

Miljana Kulić naredna je komentarisala odnos Milovana Minića i Aleksandre Nikolić.

- Milovan je rekao istinu o njoj od starta, ali on nije smeo da obavi razgovor u izolaciji, što je ona htela. On govori da ga ona ne intersuje, kao da hoće da se vrati svojoj ženi, pa nije njegova žena ona krpa, pačavra. On prati Aleksandru u svakom koraku, on bi njoj sve oprostio na keca, zato i nije smeo da obavi razgovor u izolaciji. - govorila je Miljana pa dodala:

- Ja kada precrtam nekoga, precrtala sam, a on nije takav, on pati za njom. Jasna je i Aleksandra i Ivan je jasan, vidi se da su se zagrejali njih dvoje, a Milovan kada je trebao da priča u izolaciji, ćutao je a sada je gleda u ogledalu.

Miljana je nakon toga nastavila da komentariše Aleksandru:

- Ona nije očekivala da će Milovan ući, ali nije verovala da će iako uđe, reći sve ovo što je rekao - rekla je Miljana.

- On je došao i rekao sve i čovek nije iamo strah da otkrije svoju stranu priče, a to mu je i bila namera. - rekala je Sofija.

- Vidimo svi da on brine o njenim kaznama, o tome šta ona radi, o tome koliko je Ivan njoj pristiju stavio u pušionici. Meni nije jasno što on to komentarše, ako mu nije stalo do nje. - rekla je Miljana.

- Miljana je sve drugačije rekla na debati, njoj sve zavisi kako ustane. - dodao je Milovan.

Nakon njih je Milena Kačavenda dala svoj sud:

- Jasno se zna, da je ona vrlo strahovala zbog njega i predpostvaka njena da li će on ući. Oni jesu imali dogovori sigurno neki napolju, ali sada se vidi, drugačije je kada se stvari dese ovako javno, samo meni nije jasno šta nju ovde čudi, pogotovo sada kada se oglašava njena prijateljica Josipa. Meni je svakim danom sve jasnije - govorila je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.