Ivan vs Milovan, ko je bolji u krevetu?! Aleksandra progovorila o se*su sa bivšim, Marinković ubeđen da mu nema ravnog! (VIDEO)

Samopouzdanje Ivana Marinkovića doseglo vrhunac!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Aneli Ahmić i Marka Đedovića koji pričaju o Aleksandri Nikolić i njenim fetišima, a potom i kakve je zvukove Ivan ispuštao u izolaciji. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću

- Nešto smo se zezali i pričali Aleksandrine odnose i setio sam se kada mi je ona rekla: ''Milovan je ludilo u se*su'' - rekao je Đedović.

- Kad sam ja to rekla? Bio je dobar da, to je činjenica, ne bi bili toliko zajedno da je bilo drugačije. Ja sam vraćala svoje partnere u krevet - rekla je Aleksandra.

- Milovan i Aleksandra kada su ležali jednu noć u izolaciji, a on je stenjao u snu. Ja sam pomislio da li se ovi rokaju ili šta je problem. Nisu valjda ovi ovoliki debili. Ja pričam Aneli šta sam čuo i kako sam pomislio, a onda smo se nas dvoje nasmejali i bili u fazonu još samo to nam fali. Potom smo došli do Mateje i Aleks, pričali smo kako bi tu kosti pucale i da bi ona zaboravila na Milovana - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.