Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana emisija "Gledanje snimka" sa voditeljkom Ivanom Šopić, koja je izazvala brojne turbulencije u Beloj kući.

Na samom početku učesnici su imali prilike da pogledaju priznanje Milovana Minića da ga Aleksandra Nikolić gleda u ogledalima.

- Baš nije istina. Bila je neka tema na Debati i gledala sam ga direktno u oči. Ja nemam problem da ga gledam, pogledam u čudu nekom, prosto sam šokirana šta je uradila - rekla je Aleksandra.

- To o čemu ona priča je bila jedna situacija, a još deset je bilo gde me gleda u ogledalu. To nije pogled sa osmehom, zna ona kakav je to pogled i šta sam joj govorio za njega. Ne zavodi me, ne može više uopšte da me zavede, a ne pogledom - rekao je Milovan.

Učesnici su u nastavku programa imali prilike da pogledaju razgovor Ene Čolić i Dragane Stojančević o Jovanu Pejiću Peji.

- Njemu je tata poslao čestitku i dao mu je direktan znak da uđe sa mnom u vezu. Niko nije podržavao naš odnos, govorili ste da sam mu kao majka, da ću ga uništiti. On je meni rekao: ''Ja uskoro idem odavde jer mene plaćaju previše, a ja ništa ne radim''. Eto ga, honorar je opravdan i sad se žaba pretvorila u rijaliti igrača - rekla je Ena.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nastavili su raspravu oko svog raskida, a ona je ovom prilikom otkrila kakvo mišljenje ima o Zlati Petrović i šta je čula da pevačica priča za nju.

- Ja imam informaciju iz spoljnog sveta da je Pejina mama njemu rekla neke stvari ovde u šiframa, a da je napolju u studiju istakla da nas podržava samo da se ne bi zamerala zbog podrške - rekla je Ena.

- Sram te bilo, ti meni da kažeš za moju majku tako nešto? Ona ide sa pištoljem na sto ljudi, sram te bilo. To možeš da kažeš za mog tatu, ali za moju mamu sram te bilo - rekao je Peja.

Nenad Marinković Gastoz je ustao kako bi prokometnarisao odnos Ene i Peje.

- Užasno ponašanje Ene, čoveku kojem je htela decu da rodi, govori ovako. Sada će jedna Zlata Petrović da ćuti dok joj ponižavaš sina. Ako Pejo posle ovih reči budeš sa njom, ti si debilko. Zamislite ona kaže njemu da je on namerno sve radio sa njom u Eliti, jer ništa ne radi. - rekao je Gastoz.

Miljana Kulić iskoristila je priliku dok je bio haos za crnim stolom, kako bi ispolivala Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

U nastavku emisije takmičari "Elite" imali su prilu da vide kako je Gastoz izbesneo na Anđelu Đuričić na žurki, jer mu se nije dopalo kako se ponaša u alkoholisanom stanju.

- Zadnjih mesec dana komentarišem da sam totalno na njenoj strani. Mislim da je njen tata došao da Gastozu skrene pažnju da se ne igra sa njom, zamisli on joj kaže: ''Odvratna si, gadiš mi se'', a onda on mene komentariše. Ja sam uvek na njenoj strani i Anđelu on ponižava konstantno - rekla je Ena.

- Sram vas bilo. Vidi se da sam bio mali grublji, ali boli me k*rac, to je moja devojka i moram da joj skrenem pažnju. Možda ovako izgleda agresivno, ali kad vidim da moja devojka malo aleluja, ja ću uvek da ti skrenem pažnju - rekao je Gastoz.

- Vidim da moje igranje ne smeta nikome, a izgleda da je on istripovao da sam gledala u nekog drugog. Mi smo pričali i naš odnos je super - rekla je Anđela.

Raško Mladenović dao je svoj sud o klipu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. On je istakao da ne vidi problem u Anđelinom ponašanju i da Gastoz ne bi trebao na taj način da joj skreće pažnju.

- Mislim da Gastoz ovako nije smeo da postupi ovako prema Anđeli. Ona se samo opustila i njoj je bilo dobro, njemu je bio problem što on nije imao piva - rekao je Raško.

- Gastoz je tip osobe koja je svašta prošao i radio, ne vidim poentu šta mu se ovde ne sviđa kod Anđele. Snimao je spotove sa golim guzi*ama, a sad mu smeta Anđelina faca. Ona nije tip njegove devojke, ona njega nervira. Ovde mi nema lj od ljubavi, mislim da se Anđela ponižava, ona pazi šta će reći, ne sme da mu se suprodstavi. Ona bi itekako skočila i rekla svašta, ali se ponižava jer se zaljubila. On njoj ne pruža pažnju, on će tek sad početi da pokazuje pravo lice. Ja posmatram njegovu facu kad Anđela kaže nešto što njemu ne odgovara - rekla je Aneli.

Učesnici su u nastavku imali prilike da pogledaju flertovanje Aleksandre Nikolić i Mateje Matijevića, kao i momenat kada mu je ona dala do znanja da će se on zaljubiti u nju.

- Nije mi smešno, nisam ni pitao Aleksandru o čemu su pričali, niti mi je ona ispričala. Prvi utisak mi je jako sličan našim razgovorima iz izolacije, samo što je ovo diskoteka. Suština njenog razgovora je ista, ne želim da je opravdam za ovo jer mi je katastrofa. Ne znam ni Matejine namere u svemu ovome, nije mi ni bitan. Sve i svašta mi je prošlo kroz glavu, poenta iz ovog razgovora je da opipa nešto. Imam utisak da gleda koliko šansi ima kod Mateje - rekao je Ivan.

- Ja se danas nisam ni trudio da mu odgovorim kada je on probao da me ponizi. Čini mi se da bi on voleo da smo mi konkurencija, ali meni je to ponižavajuće. Ivan se kompleksira što mi nemamo kontakt, a zamisli da imamo. Totalno smo egal u našem odnosu Aleksandra i ja. Ja smatram da bi se našim približavanjem nešto desilo, ali naš odnos ne bi odveo ničemu - rekao je Mateja.

Na sledećem snimku takmičari su od Milene Kačavende saznali da se Aleksandra Nikolić nada ulasku Filipa Cara.

- Ja više neću da se šalim jer sve se shvata ozbiljno - rekla je Aleksandra.

- Aneli nije čačkala nikoga, ona se šminkala, a Slađa je rekla ovako kako je rekla, Aneli nije govorila ništa tada, a ova laže, provocira druge, a posle kada joj se odgovori, svi se bune - rekla je Milena.

Emitovana je još jedna svađa Gastoza i Anđele, a takmičari su imali priliku da vide situaciju kad se on naljutio jer je Đuričićeva jela bez njega.

- Ovo je smešno, ja malo jedem ali sam često gladna. Ja sam uzela dva parčeta pite, a on se naljutio jer ja nisam čekala njega ili donela njemu da jede. - rekla je Anđela.

Na narednom snimku koju je pušten prikazan je razgovog Borislava Terzića Terze i Marka Đedovića koji su raskrinkali Kristinu Buđevac i otkrili da želi da bude intimna sa Terzom u šteku.

Milovan Minić je otkrio u narednom klipu da je Aleksandra Nikolić bila sa čovekom koji je u tom momentu čekao dete, te da je i bila na proslavi rođenja tog deteta.

- Ne znam o kakvom proslavi rođenja se radi, ja kada sam saznala da mu je žena trudna ja sam ostavila tog čoveka- rekla je Aleksandra.

- Ona je meni pričala da je znala sve pa i da je išla na proslavu povodom rođenja deteta - dodao je Milovan.

Naredni snimak napravio je haos za crnim stolom jer je Danilo Dačo Virijević otkrio daj je Jovan Pejić Peja bio u kupatilu sa Aneli Ahmić.

- On želi da ga Aneli iskoristi, on sve vreme čeka da bude sa njom - rekla je Ena.

- Tebe je Peja sačuvao od prskanja penušavih tekućina po ustima od mnogih ovde - rekla je Jelena.

- Ja sam ubeđena da je cela priča sa Pejom bila fejk - rekla je Ena.

Tokom emisije došlo je do žestokog sukoba Uroša Rajačić i Ivana Marinkovića. Njih dvojica su se častili teškim prozivkama i psovkama.

Učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Luke Vujovića i Sandre Obradović u kom pljuju Aleksandru Nikolić.

- Ovde se radi o Aleksandri, pričali smo o njoj nakon što je ona ustala i mene najstrašnije izvređala. Milan je podigao Aleksandru koja je izvređala Sandru Obradović. Ja sam popričao sa Sandrom, ona je otkrila da joj je žao Aleksandre, a ja mislim da ona nije iskrena prema Ivanu. Ona sve to shvata ozbiljno, samo sam rekao: ''Ja to neću da komentarišem'' - rekao je Luka.

- Ona je mene uvredila indirektno hiljadu puta, ali ja nju volim, pa volim. Ne mogu ja ništa loše da kažem za nju, draga mi je jako. Šta god se desilo do sada između nas, ona će ostati meni uvek draga. Iako smo različite, mi smo super funkcionisale - rekla je Aleksandra.

Za sam kraj emisije takmičari su pogledali klip u kom je Marko Đedović otkrio Aneli da je Aleksandra hvalila Milovanove sposobnosti u krevetu.

- Milovan i Aleksandra kada su ležali jednu noć u izolaciji, a on je stenjao u snu. Ja sam pomislio da li se ovi rokaju ili šta je problem. Nisu valjda ovi ovoliki debili. Ja pričam Aneli šta sam čuo i kako sam pomislio, a onda smo se nas dvoje nasmejali i bili u fazonu još samo to nam fali. Potom smo došli do Mateje i Aleks, pričali smo kako bi tu kosti pucale i da bi ona zaboravila na Milovana - rekao je Đedović.

