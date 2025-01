Izdao je svoju porodicu i svoje dete: Terzin brat promenio ploču, pa priznao da se sa Milicom čuje svakodnevno

Miloš Terzić rođeni je brat Borislava Terzića Terze, učesnika rijalitija "Elita", koji je javno prevario svoju trudnu verenicu Milicu Veličković.

Specijalan gost emisije "Magazin in" bio je Miloš Terzić, brat rijaliti učesnika Borislava Terzića Terze. Naime, Terza je u žiži javnosti već mesecima, nakon što je u rijalitiju "Elita" prevario tadašnju verenicu Milicu Veličković, koja je u tom trenutku bila u drugom stanju. Nakon porođaja, Milica je donela odluku da Terza ne bude upisan kao otac male Barbare, a u kakvim su sada odnosima, kao i detalje cele priče, otkrio je Miloš.

Na početku, SanjaMarinković je pitala Miloša, koja su to osnovna moralna načela koja je njihov otac njih učio još dok su bili deca, a njegov brat ih je pogazio.

- Izdao je porodicu, prvenstveno je izdao svoju porodicu, kao i svoje dete. Ne osuđujem ga svakako. Majka kao majka, ne može da ga osudi, jer je on njeno dete. Naravno da nije srećna što se sve tako desilo - otkrio je Miloš na samom početku.

Nakon toga, on je progovorio i o detaljima porođaja, kao i u kakvom je odnosu sa Milicom, nakon njenog porođaja.

- Beba je dobro. Milica je malo spustila loptu, čujemo se svakodnevno. Iznenadilo me je sve to. Ni u jednom momentu je nisam ponizio niti povredio. Nismo mi bili krivci, zbog svega što se desilo. Pričao sam malo sa Milicom na temu da li će on moći da viđa bebu, nisam želeo zbog cele situacije da je pritiskam. Kažem spustila je malo loptu, ali je i dalje ljuta - rekao je Miloš.

On je nakon toga otkrio i ko najviše kod njih u porodici pati zbog cele situacije.

- Majka. Imala je čak i zdravstvenih problema, ali sada je okej - rekao je Miloš.

Autor: K.Kelava