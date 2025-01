Haos u Beloj kući: Slađa raskrinkala Rajačića i otkrila kako blati Jelenu iza leđa, on pobesneo kao ris! (VIDEO)

Izbacila ga iz šina!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za tri takmičara koji imaju jedno ponašanje za stolom, a drugačije van njega.

- Prvo mesto Ena i Peja, oni su drugačiji kad je sto i kad je garnitura, pab, dvorište. Mislim da vode rat ega, to sam mogao da vidim pre neko veče kad sam pričao sa Enom i kad mi je rekla drugačije stvari, dok je ovde bljuvala vatru na Peju. Drugo mesto Luka i Sandra, ovde se pravdaju i govore da se ne sviđaju jedno drugome, van stola ljubomorišu i šapuću u krevetu. Treće mesto famozni par, Ivan i Aleksandra, pokazuju za stolom kao da su zbog teme u vezi i da je u inat Milovanu ušla u vezu, a van stola pokazuju da su prisni i da postoje varnice - govorio je Danilo Dačo Virijević.

- Ova anketa da je stigla pre par meseci to bi bio Gastoz, on me je najviše nervirao i napadao sam ga. Pričao sam baš sa Matejom koji ga zna da mi nije jasno da on normalno priča i to o temama u kojim ga ni ne vidim. Skontali smo se, pa se to obrnulo. Jasan si mi i sad gotivim tvoj način izražavanja. Ena je za stolom nahata, ali sam joj to i lično rekao. Drugo mesto Milovan, on za stolom ispoljava agresiju kad je u pitanju njegova tema i tu imam opravdanje, samo ne za vređanje. Matea je na trećem mestu, mi smo korektni van stola, čak i kad se svađala sa Enom rekao sam joj da je korektan lik - govorio je Rajačić.

- Prvo mesto Uroš Rajačić, on je neko ko je van stola druga osoba. On se nabacuje devojkama, mi smo u radionici imali razgovor u kom je pljuvao Jelenu - pričala je Slađa.

- Ti si samo za pljuvanje i zato nikad ne bih bio sa tobom, lažovčino - odbrusio je Rajačić.

- On neće da prizna emocije prema drugoj devojci, tako je muvao i Draganu, a onda rekao da je ona muvala njega. Nisam ovo otišla da joj kažem jer nije zaslužila u ovom stanju. Videli smo kakve devojke on priželjuje. Drugo mesto Bebica, neću da kažem da je pljuvao Teodoru, ali smo čuli koliko osoba se spominje. On ne voli Teodoru, a priča ovde kako je obožava. Broj jedan moja bivša kuma Aneli Ahmić - rekla je Slađa.

Autor: A. Nikolić