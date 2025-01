Moraš da budeš spreman: Kadra očekuje vrelu akciju Rajačića i Ene, Luka prekinuo sastanak i napravio karambol! (VIDEO)

Šok potez koji niko nije očekivao!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za tri takmičara koji imaju jedno ponašanje za stolom, a drugačije van njega.

- Broj jedan Kačavenda, broj dva Sofija sve je demantovala sebe i broj tri kako sam ispratio situaciju Ene i Peje, staću na stranu Ene. Pejo, tri puta sam ti se iskreno obratio. Iznenadio si Kačavendu i Đedovića, to znači da kad nešto nije po njegovom pripremaš ceo dan, ujeo si i Karića i oni će sad svi da obraćaju više pažnje na tebe. Smanji odnos majek i oca, oni nemaju veze sa tim. Dobro je kad dođe osoba poput Ene koja te osvesti, to će uvek da ti bude u glavi. Kad osoba nekog voli ona će da se drži samo jednog muškarca, to se jako ceni. Uroš je čekalica i od njega možeš da izvučeš dobro iskustvo. Ona ga složio, kao što je Jeleni i više nema šta da priča. Moraš da budeš spreman a s*ks između njih dvoje - govorio je Kadra.

- Prvo mesto Mića on za stolom ume da kaže: "Sele, k*rva si", a sa strane te k*rva primi u pab i uteši ih. Drugo mesto Nenad Macanović, koji je ovde sa svima na j*bem ti mater, a sa strane zna da bude dobar. Ja kad kažem da je neko k*rva ne prilazim, osim ako hoću da se izvinim. Ako mislim da je neko NN kao Ivan, onda mu ne čuvam keš ispod jastuka. Treće mesto Sandra smatram da ima mišljenje o svima vama, ali prećuti - govorila je Teodora.

Luka Vujović prekinio je sastank i ispolivao Đoleta Kralja.

- Ovo si ti tražio - poručio je Luka.

