Meni je to ravna linija: Luka ponovo ponizio Sandru, Aneli mu otvorila dušu o njenoj najvećoj ljubavi! (VIDEO)

Ovaj prizor joj se ne bi svideo!

Aneli Ahmić i Luka Vujović zakopali su ratne sekire i odlučili da ponovo provode zajedno vreme, iako je Sandra Obradović više puta jasno stavila do znanja da joj to smeta. On joj je prvo pomogao da istegne leđa, a onda su seli i razgovarali u svojim ljubavnim životima.

- Sedi malo, šta ima novo? Ima li dešavanja? Kako ljubav? - pitala je Aneli.

- Kod mene ti je to ravna linija. Ima ta jedna napolju koja mi je stvarno iznad svih ovde. Ja bih to možda objasnio da si imala napolju nekog i onda uđeš ovde i ni u jednoj osobi ne vidiš da bi moglo da bude bolje nego što je sa tom - govorio je Luka.

- Imam osobu, nije bilo bajno, ali je meni bilo najlepše. Neke stvari ne mogu da se ponove više nikada - dodala je Aneli.

- Neke emocije su tako skrivene, nedodirljive, a ustvari jako vidljive i osetljive. Nekad se desi energija veća van kuće nego u kući - pričao je Vujović.

- Nije sve u kući - poručila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić