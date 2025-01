Žestoko!

U toku su nominacije, nakon što je Dragana Stojančević nominovala AnelI Ahmić, ustao je Lepi Mića:

- Ja sam rekao da neću više vređati Aneli, i to i radim, ali imam šta da kažem, ona ove godine menja prijatelje kao na traci. večeras se vidi ko je voli, ko je brani, a ko je napada. Njoj nikada niko nije zabranio da dođe u pab, ona ima problem, jer su njeni prijatelji meni psovali decu. Aneli zna da ja nisam radio ništa protvi nje u dubini duše, a zbog njenih budalaština sam se svađao sa mnogima i sa Janjušem, jer sam ja branio nju. Kod njih mnogo toga gubi smisao, a kada dečko kaže devojci nešto loše to je najgore. Sa druge strane Mateja je okej dečko, on se igra i zna kako šta radi, prema svim devojkama je bio fer i korektan, sjajan momak, on je primer dobrih stvari. Prošli put sam ostavio Aneli, sada ću je poslati u izolaciju - rekao je Mića.

- Mateja prelep si, ali ego će ti doći glave, to moraš da promeniš što pre, napravio si životnu grešku, ne treba da se inatiš, to ti je greška. Aneli sa druge strane mora da se menja, ne znaš da pričaš, poostala si truleks, preuzela si titulu Ane Spasojević. Ispala si ovde neka je*ačica, čuvaš krevet za je*ače, od Mateje, pa sada do Peje, ali on te je odbio. Tvoj obraz je đon i šaljem te u izolaciju - rekla je Ivanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.