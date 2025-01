Ona će se boriti za opstanak u Eliti: Takmičari Elite nominovali Aneli, ona otkrila da li nekom zamera na komentaru (VIDEO)

Nadala se tome!

U toku su nominacije, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč ovonedeljnom vođi Sofiji Janićijević:

- Aneli i ja nismo u dobrom odnosu, samo smo spustile lopte. Neću da se svađamo, a što se tiče Mateje, divan si, prelep si, zgodan, ti se gledaš u ogledalo jer imaš šta da vidiš u ogledalu, ja šaljem Aneli - rekla je Sofija,

- Nema šta da kažem, najzanimljivija nominaicja mi je bila Božina, podsetio si me na mog brata i to je to - rekla je Aneli.

- Hvala što su me sačuvali, nisam očekivao ovoliko lepih stvari da ću čuti, drago mi je što imaju lepo mišljenje o meni - rekao je Mateja.

Autor: N.B.