Nasmejao sve do suza: Boža svojom predstavom dokazao koliko je originalan, pa ponovo pružio Aneli podršku! (VIDEO)

Svaka mu čast!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Rašku Mladenoviću koji je dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Aneli Ahmić i Mateja Matijević.

- Aneli i ja imamo maksimalno korektan odnos. Reagovao sam kada sam mislio da nije pravedno vređana dok je to imala smisla. Takođe sam je kritikovao kada je ispala nezahvalna. Mislim da je bilo neumesno kada si me pecnula na ''Igri istine''. Tvoje učešće u poslednje vreme mi se mnogo više sviđa, mislim da ti prija od kad je Marko došao ovde. Rekao sam ti jutros: ''Zavidim tebi i Luki kada vas vidim u zagrljaju''. Prošli put sam te uporedio sa Neymarom, ali on je mekušac, a sad ću te uporediti sa Mbapeom. On je onako ubitačan, gostujući navijači te obožavaju - rekao je Raško, pa dodao:

- Mislim da si Mateja izuzetan momak, vidim u tebi neku težnju ka velikim stvarima. Razumem tvoj vapaj i čežnju za ozbiljnom i iskrenom ljubavlju. Razumem tvoj i Enin odnos, nije to bila neka vau i fatalna ljubav. Drago mi je što si u meni prepoznao nekog iskrenog čoveka. Aneli ostavljam - rekao je Raško.

- Aneli i ja imamo odličan i vrhunski odnos, ti znaš koliko te cenim i poštujem. Ti znaš moje mišljenje o tebi, znaju svi koliko mi značiš, tvoja sestra mi je ukazala poštovanje. Ne sviđa mi se kad malo popiješ, moraš misliti na svoje dete. Ne obaziri se na provokacije, ne daj na sebe, ne treba ti niko. O Mateji imam da kažem sve super, cenimo se i gotivimo. Svi ste pozvani u moj Split, dođite i javite se. Ostaviću Aneli - rekao je Boža.

Autor: N.P.