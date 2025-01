OVAJ SUSRET SU SVI ČEKALI: Joca novinar upao kod Stanije i Sandre Afrike, evo kakvo je stanje zatekao (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom", voditelj je posetio Austriju, gde je Asmin Durdžić, bivši partner Aneli Ahmić otvorio noćni klub, a na otvaranju je za atmosferu bila zadužena pevačica Sandra Afrika.

Kako je rijaliti zvezda Stanija Dobrojević, Asminova verenica, tokom učešća u drugoj sezoni rijalitija "Zadruga" ušla u žestok verbalni okršaj na jednoj od "Zadrugovizija" upravo sa Sandrom Afrikom, Joca novinar je saznao da su njih dve u bekstejdžu, te je rešio da proveri kakva je situacija, tj. da li se svađaju ili pak, ne.

On je u bekstejdžu zatekao situaciju koju je retko ko očekivao, a to je zapravo da Sandra i Stanija razgovaraju u miru, da se smeju, te je tako porazgovarao sa njih dve.

- Ono je trajalo par minuta i to je to - rekla je Stanija.

- Ljudi su se pitali kako će to proteći - rekao je Joca.

- Tih par minuta je vama medijima baš dobro došlo. To je daleko iza nas, iza mene pogotovo, meni je to bio smešan ženski fajt u rijalitiju, to je normalan stvar. Ona je bila moja ideja na otvaranju kluba večeras - rekla je Stanija.

- Čim me je pozvala, ja sam se rado odazvala, nema tu nikakvih stvarno smetnji i dodatnih tih nekih stvari koje smetaju. Ne smatram to nekom svađom, pa kao da smo se zamerile jedna drugoj. Sukob nekih mišljenja i reči - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić