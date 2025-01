Iskren do koske!

Nova epizoda "Rijaliti rešetanja sa Jocom novinarom" otkrila je mnogo tajni koje su bile dugo čuvane, a reč je o životu Asmina Durdžića, bivšeg partnera Aneli Ahmić, a trenutnog verenika rijaliti zvezde Stanije Dobrojević.

On je porazgovarao sa Jocom, te je tako otkrio kako su njegovi otac i majka - Mustafa i Mevlida, reagovali na Staniju, kao i da li su je prihvatili.

- Oni se meni nikad nisu mešali u privatni život, uvek su bili za Staniju. To što se dešavalo prošle godine su daleko iza nas, mnogo gluposti je pričano. Oni nisu ni protiv Aneli imali ništa u početku, ali kada su se neke stvari izdešavale, naravno da nije niko podržao, nisam sebe podržao, a kamoli neko drugi da podrži - rekao je Asmin, a onda je otkrio i da li je Stanija sada po prvi put upoznala njegovu porodicu:

- Majka i otac su malo pre upoznali, a sestra prvi put, a mala od brata žena isto prvi put danas. Bio sam gore u klubu, nisam ni slušao šta je rekla, smara me to kada prilaze. Kada nešto radim, gledao sam da bude perfektno, umoran sam, pa sam malo na iglama - dodao je on, a onda se osvrnuo na njegov odnos sa Stanijom:

- Kod mene i Stanije je sve u najboljem redu, ja radim u Austriju, ona u Majamiju, idem svakih mesec dana u Majami, mi smo non-stop na vezi, kao da smo 24 sata zajedno...Ugrubo, istresao sam 900.000 evra - otkrio je on.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić