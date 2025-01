On je gadan za gledanje: Vanja Živić detaljno analizirala odnos Aleksandre i Milovana, pa njega rastavila na činioce! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti su bili Vanja Živić i Pavle Janković, koji su prokomentarisali odnos Milovana Minića i Aleksandre Nikolić.

Vanja je prva otkrila kako gleda na turbulentan odnos Milovana i Aleksandre.

- Milovan je povređen čovek, koji je svoju ženu povredio nakon saznanja da je prevarena, a zapravo su išli pre njegovog ulaska u rijaliti u kupovinu, šta da se kaže? Oni su poput nekih svingera. Aleksandra dok je s Ivanom gleda u Milovana, ali je meni sve to zanimljivo. Aleksandra mi je draža jer je drska i odsečna, nije toliko namazana, kao što je to on. Ona je lepuškasta, a on gadan za gledanje. Zanima me kako je ona mogla da legne u krevet s njim?! Ja znam njenog bivšem muža, družili smo se ranije. Nije neki lepotan, ali je lepši od Milovana i veoma je harizmatičan. Ne znam šta se desilo sa njima, zbog čega su se razveli - istakla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.