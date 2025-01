IZBACILA ME JE IZ KUĆE: Peja otkrio da je sa Zlatom zaratio zbog Hasana Dudića! Ovo su detalji! (VIDEO)

Jovan Pejić Peja je tokom razgovora sa Darkom Tanasijevićem otkrio da ga je majka Zlata Petrović jednom prilikom izbacila iz kuće.

- Rekao si da si imao porodičnih problema - kazao je Darko.

- Da, jesam. Moja majka je bila iznervirana zbog neke izjave njenog bivšeg muža Hasana, ona je tad smatrala da ja treba da se njemu javim i da mu kažem šta treba, ali sam smatrao da nije na meni da se mešam. Ipak je on otac mog brata, nije moj otac i na meni nije da se petljam u sve to. Nakon toga sam se posvađao sa majkom, pa me je izbacila. Išao sam nakon toga kod tate, živeo sam kod njega. Posle sam krenuo sam da živim - kazao je Peja.

Autor: S.Z.