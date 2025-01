Opleo po parovima iz Bele kuće!

Nenad Macanović Bebica došao je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića i sa njim razgovarao o svim aktuelnim temama iz Bele kuće.

- Bebice, kakva je situacija sa Teodorom? - pitao je Darko.

- Dobro je, imamo neke rasprave jer primećuje da joj ne posvaćujem pažnju kao pre. Ja sam skoncentrisan na teme i sve slušam, nju to baš iznervira i oseća se kao da joj ne posvećujem dovoljno pažnje. Ja sam sad okrenuo, pa napadam ja nju da mi ne posvaćuje pažnju. Nisam se ohladio, sad je top - govorio je Bebica.

- Kažeš da pratiš na času, kako gledaš na odnos Anđele i Gastoza sada? - upitao je Darko Tanasijević.

- Juče sam se iznevirao i rekao sam Anđeli da se ona povalči u sebe i da kaže ono što treba da kaže, a ne ono što misli. Pretvorili su u vezu dva alkoholičarka, nesrećan je jer se nije imao alkohola. Obrnula se, Anđela se sad mnogo više daje i mislim da se ne oseća svojim. Mislim da je isključio Gastoza i da je izgubio svoje ja, pa ima gard prema Anđeli. Kad je bila rasprava za pripremu za raskid i dalje mi tako izgleda, jer kad se svađaju deluje kao da će da se završe. On je nezadovoljan, ne znam čime. Anđela je sa svim njenim manama i vrelinama devojka za poželeti. Voleo bih da se vrati Helga i da postavi sve na svoje mesto. Ona sve guta i kad eksplodira biće haos. One ne može da bude nezadovoljamn njenim ponašanjem. Ona najbolje komentariše od svih, a on pokušava da je utiša. Oseća se rivalstvo. Kad ona nešto priča on se ubacuje i kao da se non stop takmiči sa njom - pričao je Bebica.

- U kojoj meri primećuješ rivalitet između Gastoza i Aneli? - pitao je voditelj.

- Aneli voli da provocira pričom da će pobediti. Gastoz nju konstantno vređa, provocira je i pomislio sam da nema u glavi da mui je bila statista u spostu, a sad mu je ovde rival, kao neka sujeta. Nisu se oni mešali u veze, nema šta drugo. Aneli je ovde takmičarima od početka na tapetu, a nikad nisam video da je nekog ona ovde prva napala. Munja, Rajačić, pa sad i Gastoz. Drvo kad je pozvao Aneli Gastoz je rekao: "Šta ona ima novo da kaže?". Ona jeste prgava, ali nikad nije prva. Nju svi provociraju, kažu za veru, Sarajevo, dete. Ko god prođe pored njenog kreveta dobaci joj - rekao je Macanović.

- Kako izgledaju Marinković i Aleks? - upitao je Darko.

- Dva najveća blama, pogotovo Ivan šta dozvoljava u tim godinama. Sve što je mene prozivao, oprao me je. Ona sad priča da zna sve, devojka mu javno kaže da flertuje sa drugim muškarcima. Blam su. Verujem da Milovan ima stav da neće da se pomiri sa njom, ali ne i da nema emocije. On u utorak na žurki nije skidao pogled sa nje. Ja vidim da on gleda po dijagonali. Ne verujem ni Aleksandri da su prestale emocije. Mislim da je Milovan iskren i ne verujem da laže, ali kad je teška tema oči mu se promene i glas, teško mu je kad je izvređa. Verujem da ga emocije nisu prošle - dodao je Bebica.

- Ena i Peja, šta ćemo sa njima? Da li je ono između Ene i Rajačića bila vatačina? - pitao je Darko Tanasijević.

- Peja je upao u teorije zavere, to je najgore što ovde može da ti se desi i neće moći da se izvuče iz ovoga. Što se tiče Ene naravno da je vatačina, videli smo da je hvata za d*pe. Šta ima da radi devojka koja se bori za dečka sa Rajačićem? Rajačića brzo guši veza, on voli da šara i vidi se da mu smeta, pa mu je Ena top došla. Ena je to radila i pre, Ena to radi uvek. Ona je htela da prebaci da je mene grlila, a velika je razlika kad zagrliš, a kad hvataš ispod grudi i za d*pe. Ako nekoga voliš to nije model da se boriš za nekoga - govorio je Bebica.

- Konstatovao si da Sofija ima novu simpatiju - rekao je Darko.

- Da, rekla je Mateji da bi se drugarice zaljubile u njega. Video sam danas da igraju neku igru, zajedno su u timu i stalno dobacuju jedno drugome. Pitao sam Daču da li je primetio nešto, on se smeška i kaže da je primetio nešto, a i nije... Mislim da se zagrejala i da ima simpatije, vidim da se gledaju i sve mi vodi ka tome - dodao je Macanović.

Autor: A. Nikolić