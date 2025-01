Šok!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Marko Đedović, koji je bez dalke na jeziku prokomentarisao aktuelne teme u Eliti.

- Peja ti se otvorio, svašta si saznao o njemu i njegovom odrastaju - rekao je Darko.

- Da, tako je. On je do sada nekoliko puta nagovestio da nisu cvetale ruže u njegovoj porodici, a ja sam primetio da on nije najbolje. Juče se rasplakao, Baki je došao i rekao mi je da ja popričam sa njim. Video sam u pušioni kako se nervira, spontano sam krenuo da razgovaram sa njim. Rekao sam mu da mora da se presabere i da paži na sebe i svoj život. On mi je tada otkrio da su se prepucavali roditelji preko njega, da je Zlata u nekoj depresivnoj fazi, kod kuće i veoma otuđena od ostalih. Peja je pokušao da se skroz osamostali, ona je to dočekala na nož, što je njega skroz demotivisalo. Izgleda kao da je stalno trčao kod babe gde je imao mir, kako on kaže. Kako je Peja rekao, osećao se odbaćeno, jer je Zlata bila prvrženija uvek sinu Mikiju. Preusmeravala ga je na oca, koji mu nije bio od pomoći, jer je tek on imao ozbiljne zamere na njegov račun. Kazao sam mu da mora da nađe meru u životu i da se pomiri sa nekim stvarima i da shvati da će se još mnogo puta opeći u živoru, ali da na sve mora da se bude spreman - kazao ne Đedović.

Zbog čega sumnja u Enine emocije? - upitao je Darko.

- Mislim da je zbog toga jer vuče nege traume iz mladosti, ali je i Ena njemu dala za pravo da pazi na ponašanje. Trebalo je da pazi kako se ponaša, mislim na Enu. Odvratno joj je ponašanje. Njeno pipanje sa Rajačićem je bilo katastrofalno - kazao je Đedović.

- Kako ti izgledaju Aleksandra i Ivan? - upitao je Darko.

- Odvratni su. Oni su roditelji, a ono razuzdano ponašanje, to je užas. Ona koja ne pazi kako se ponaša, muva se sa Matejo svakog utorka. Oboje su katastrofa. Milovan je tek užas, koji je govorio koliko se puta napolju rokao sa Aleksandrom, stid i sram. To su sve roditelji, te Bog neka ih pogleda, pre svega tu decu koja imaju takve roditelje - kazao je Đedović.

- Da li primećuješ da se nešto dešava između Terze i Dragane? - upitao je Đedović.

- Da, petlja on nešto sa Draganom, ali i sa ovom Anom. On je svestan da se muvakaju Sofija i Mateja - kazao je Marko.

