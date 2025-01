Emocije je nisu prošle!

Sofija Janićijević došla je kod voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša bar" kako bi sa njim razgovarala o svom osećanjima prema Borislavu Terziću Terzi i aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Uvek je pričao da ću ja da ga ostavim, da se igram sa njim i na kraju je sve ispalo drugačije i kontra od toga. Mene jako nervira, nije mi problem što on sve želi da zaboravi, daj Bože da uspe. Sve i da se igrao, neka bar laže. On mene gleda kao temu, a ne kao nešto što mu se desilo u životu i šta smo sve izgubili, nego kao prolaznu devojku. On kao da je dečkić i da smo se smuvali u kraju. Ja ne znam da li će on ikada da odgovori na nešto ozbiljno. Emocija može da se umanji jer nemamo komunikaciju, ali on pokazuje da totalno nema emocija i nije mi jasno kako je moguće. Moguće da je lud. Meni se nisu skroz sklonile emocije, ja sam mislila da tema za Kristinu neće da me dotakne, ali dotaklo me je. Ja sam stala na nogama čvrsto i štitila, a on je odustao - govorila je Sofija.

- Kako si se osećala? - pitao je Darko.

- On je imao neke ispadne kad je pijan, kad se setimo Ene i sipanja piva. Ja bih volela da to nije istina, ali ta mala se poverila Mrvici i tako je došla ta priča i sve je isto ponovila. Nema razloga da laže jer nema koristi od toga. Verovatno se mala poverila i tako jeste. On zna te prolaze, pričao mi je o tome. Volela bih da nije istina. Što se tiče njegovih emocija i ako ih totalno nema i ništa ga ne dotiče za mene i da li se muvam oko nekoga, onda je ušao bezveze i zezao se. Ja se nisam zezala, bila sam iskrena i verovala sam u svaku reč koju je rekao - dodala je ona.

- Kažeš da bi svašta rekla za stolom i neke ljude komentarisala brutalno, ko su ti ljudi? - pitao je Darko.

- Rekla bih Bebici i Teodori sve što imam, ali on odmah argumentom da sam ušla u vezu sa dečkom kom je verenica bila trudna i tu me poklopi. On nije iskren u njegovom odnosu, on vidi šta Teodora radi i zna njene postupke i radnje iz prošlosti i na sve to kaže da nije istina, a onda komentariše par nas najbrutalnije. On ima baš to pored sebe, po oblačenju, ponašanju, rečniku. To rade samo uličarke koje su odrasle po sobama, splavovima, ulicama. Ja sa njom nikad nisam mogla da dubinski razgovaram. Sa njom se samo razgovara gde izlazi i koju će tetovažu da uradi. To je ograničeno i toliko može. Čujemo da ima p*rno filmove, pričao mi je Terza i sve je istina što je on izneo. Ne znam šta će do kraja da kaže ze Teodoru, samo ću da kažem da ima još mnogo toga da iznese - pričala je Sofija Janićijević.

- Šta se dešava sa Terzom i Munjom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Nisu nikakvi prijatelji, iz koristi su zajedno. Oni se ne poveravaju jedno drugome, u to sam sigurna - rekla je Sofija.

