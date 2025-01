Traži razlog da ode?! Rajačić pronašao brojne zamerke na Jelenin račun, njenu ljubomoru naveo kao razlog za raskid! (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Uroš Rajačić, koji se osvrnuo na turbulencije u odnosu sa Jelenom Ilić.

- Da li si uspeo da izgladiš odnos sa Jelenom? - upitao je Darko.

- Da. Tri, četiri sata smo juče razgovarali. Želim da se ne vraćamo na staro i da neke stvari ne ponavljamo, jer se svađamo zbog gluposti. Mi imamo mnogo nekih izmišljenih problema, to je činjenica. Mislim da nisam uradio ništa značajno kada je Ena u pitanju. Nikada ne bih bio sa Enom. Njena energija je a*eksualna, to ponašanje mi se nikako ne dopada. Nije moj tip. Imam i fizički neke zamerke. Jelenu sam čekao, nisam želeo da ulazim preterano u neke odnose. Pokazivao sam joj da mi znači i bio sam svestan težine našeg odnosa - kazao je Rajačić.

Šta ti Jelena najviše zamera? - upitao je Darko.

- Ana Spasojević je navodno rekla da sam je muvao, to je netačno. Nikada je nisam muvao, to nema veze s vezom. Ne razumem što mi pakuju žene takve priče. Konstantno mi neke stvari prebacuje, a to mene jako nervira. Bio sam u dugim vezama, znam kad jednom krene nizbrdo da se dešava, to je najgore, jer onda ne staje - rekao je Rajačić.

Autor: S.Z.