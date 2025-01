Otvorili sve karte: Ena priznala Peji zašto je flertovala sa Rajačićem, on joj ubio sve nade za pomirenje! (VIDEO)

Iskreno progovorili o svom odnosu!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja seli su da razgovaraju u kući Odabranih. Njih dvoje su jedno drugom postavljali pitanja o svom odnosu, a on je više puta istakao da sa njom nakon svega ne želi da se pomiri.

- Šta je tebi bilo u glavi kad si bila na žurci sa Urošem Rajačićem? - pitao je Peja.

- Ne ono što ti misliš, samo sam htela da izbacim bol koju osećam. Prvo sam zamislila kako je čupam za kosu, ali sam se smirila i sišla dole. Najgora sam... Kad sam videla klip i sebe kako izgledam, kao neka f*ksetina sa onom groznom facom - pričala je Ena.

- Ti nikog ne slušaš očigledno - dodao je on.

- Nikad ništa nisam uradila, ni da je drugačija situacija, a ne ovakva. Videćeš, ti i ja nećemo biti zajedno, ali ćeš videti da ću biti najbolja, iako sam sa tobom. Zašto si ti sve uradio? - rekla je Ena.

- U utorak? Zato što iskreno video sam te posle naše priče da krećeš da teraš inat posle dva minuta. Stvarno sam mislio da je ponestalo mastila, bio sam iskren. Ne bih voleo da budeš ni sa kim, a sa druge strane ja kao osoba ne mogu da budem sa tobom. Povredilo me je to jer sam toliko lepih dana proveo ovde, druženje, zezanje, smejanje, plakanje i da neko posle dva minuta kako sam rekao krene da pije sa Munjom i da se zeza sa tim stvarima. Video sam neke stvari kod tebe pre toga, dok sam sedeo u bademantilu i iskreno se nisam lepo osećao, nije mi bilo ni do čega, a ti si svaki put govorila da ću da vidim i da će tebe da upozna Raško, da ćeš decu da mu upoznaš, smejala si se jer idem sa Aneli u izolaciju. Sva ta dešavanja su me iskreno povređivala. Posle me pitaš što ti ne verujem, pa zbog tih stvari. Meni se dešava da me neko ne zanima i tebi se dešavalo da te ne zanimam - govorio je Peja.

- Ja te ne zanima? - upitala je Ena.

- Ne gledam da se pomirim sa tobom - rekao je on.

Autor: A. Nikolić