Velika tajna Anđele Đuričić: Gastozu otkrila šta već šest godina radi, ovo mnogi nisu očekivali da čuju (VIDEO)

Zapisuje sve detalje svog života!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nakon podele budžeta odmah su otišli u svoj krevet, a pre spavanja su odlučili da se počaste slatkišima. U jednom trenutku Anđela mi je otkrila svoju veliku tajnu, a to je da već šest godina piše dnevnik o svom životu.

- Pišem dnevnik, ne svaki dan, ali kad imam nešto pišem. Pišem već šest godina i to kad imam neke događaje. To mi je ostalo kad sam bila mala. To mi je bilo najlakše kad sam imala neke osećanja koja ne mogu da prenesem da napišem, kao izduvni ventil i osećam se kao da sam nekome reka - govorila je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić