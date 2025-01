Sud koji su svi čekali da čuju: Gastozovi najbolji prijatelji otkrili šta misle o Anđeli, evo da li ima njihovu podršku za ljubav sa njom! (VIDEO)

Tozla i Boškić u emisiji "Pitam za druga" progovorili o Gastozovoj vezi sa Anđelom!

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su najbolje drugove Nenada Marinkovića Gastoza, repera i muzičkog producenta Damjana Čarapića poznatijeg kao Tozlu i Boškića.

Oni su razgovarali o Gastozovoj vezi sa Anđelom Đuričić i iskreno priznali šta misle o njoj.

- Da li je Gastoz stvarno toliko tolerantan? - upitala je voditeljka.

- On je takav i uživo, najdivniji je od svih nas. On bi i neprijatelju dao. Sutra Ivan nešto da mu traži, on bi mu dao - rekao je Boškić.

- Zato ga i volimo, on je definicija "Ko tebe kamenom, ti njega hlebom". Ljudi ga vole jer vidi da je takav. Ja ne znam da li ima dve osobe na koje je on ljut. Anđela to treba da gleda kao prednost kod njega jer je to lepo. Anđela je tu kao žena da kaže. Nije da on tamo daje Ivanu pare, a da mu fali za kuću. Možda hoće sa njim da napravi balans sad, pa da nemaju probleme napolju. Anđela bira to, ako joj se sviđa, sviđa joj se - govorio je Tozla.

- Šta ti misliš o njima? - pitao je Panda.

- Nenad mi je najbolji drug i svaku njegovu odluku poštujem. Ako je on nju izabrao mi kao društvo moramo da se držimo toga - rekao je Boškić.

- Mi smo baš pričali o tome pre par dana, imao sam 1000 lošim poteza i on mi nije rekao to da ne radim, nego kako da bude što bezbolnije. Niko od nas ne zna Anđelu, ne zanima naš šta je na televizoru i nju ćemo da upoznamo devojku ako opstanu. Pitaju me šta mislim o Anđeli, a devojku ne poznajem. Ja bih voleo nju da upoznam. Ona je njegov izbor, on i da bira najgoru devojku na svetu, ne kažem da je to Anđela, mi smo uvek tu da ga podržimo. Ako je to njegov izbor i naš je - pričao je Tozla.

- Ako oni opstanu do kraja, totalno se zaljube i odu da putuju, pa ga ne vidite jer bude lik kog je riba uzela pod svoje? - rekao je Panda.

- Onda treba da zamerimo rijalitiju. Došao je sa Tajlanda videli smo ga na pet minuta i ušao je u "Elitu". On ako je srećan i kaže da ide sa Anđelom, mi bismo rekli: "Evo karte, auto, idi". Takav je isto i on, naše društvo tako funkcioniše. Zamisli mi njemu da biramo ribu? On ima svoju glavu. Mene nerviraju fanovi jer su oni najbolji za drugoga. On je malo pao, ali mora i on nekad da padne, dići će se. Njegova odluka je krajnja, a prijatelji su tu da podrže - dodao je Tozla.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić