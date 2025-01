Ori se Bela kuća! Stanić udario na vezu Anđele i Gastoza, Bebica stao na njenu stranu (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoj komentar na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja sam to i rekao na novinarima da će njihove svađe biti brutalnije i da će poniženja viti veća. Gastoz je na silu s njom u odnosu, ona se zagrejala za njega. Ne može da je gleda očima. Anđela se ogadila Gastozu, ne može očima da je gleda, počev od žurke i onih katastrofa uvreda. To ne govore osobe koje imaju emociju jedna prema drugoj, meni je katastrofa to što Anđela prašta...Sve što uradi, ne valja. Njihova veza se svodi na alkohol, karbonare i na Keti - rekao je Stanić.

- Kod Gastoza osećam nezadovoljstvo u ovoj vezi, kao da je izgubio identitet rijaliti igrača da radi što je ovo s Urošem. Meni je nerealno da se on ne seća...Ja verujem da je ona dosta stvari progutala da bi ostala u vezi s njim, jer si ga zavolela - rekao je Bebica.

- On je stvari koje sam mu zamerala promenio, to ne mogu da kažem. Ne potvrđujem ja ovo što on priča, to je njegovo mišljenje, ja ne mogu da ga promenim - rekla je Anđela.

- Ljubavi, vidi, Bebica, ti i ja nismo kod kuće, prosto je l' samo ti opraštaš - rekao je Gastoz.

- Je l' mogu ja da kažem? Ne mogu da kažem od tebe - rekla je Anđela, a Gastoz se naljutio i otišao.

- On se sada uvredio što ja ne demantujem Bebicu, pa šta sad ja da radim - dodala je Anđela.

- Njegova priča ide ka tome kako ona prašta i guta sve i ostalo, a ja blejim i uživam - rekao je Gastoz.

- Ti mene ne slušaš uopšte. Pred tobom sam rekla, ne znam šta hoćeš - rekla je Anđela.

- Meni je shvatljivo da ona to ne zna, jer je imala čepiće, ali da se on ne seća mi je neshvatljivo...Treba da dođe Helga da se malo izbalansira - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić