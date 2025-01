Ja mogu da radim šta hoću, ti si venčana: Sandra zapenila na Luku zbog ponašanja, on otkrio kakav je njihov dogovor bio (VIDEO)

Tenzija raste!

Sandra Obradović sela je kod Luke Vujovića na krevet, te su ušli u sukob.

- Imaš jedan svoj stav, želim da se držiš tog stava. Znaš šta smo pričali zbog tvoje situacije - rekao je Luka.

- Ja tebe ofiram, je l' si ti normalan - pitala je Sandra.

- Treba da kažeš da čekaš papir, to je istina, ne može niko da napada ni tebe ni mene. Nismo to pričali, to nisu znali ni Sanja ni Marko, sada sam im rekao - rekao je Luka.

- Opet pričaš sa drugima, a ne sa mnom - rekla je Sandra.

- Ne, pun mi je ku*ac, ja ću sutra da ustanem i da kažem. Reći ću da čekamo oboje tvoj papir, a do tada smo rekli da ćemo da se družimo i provoditi vreme zajedno...Što si budala ako ustaneš i kažeš: "Čekam razvod i neću da budem s Lukom dok ne stigne". Oni govore da hoćeš da uđeš u vezu, da je do mene i da se ja pitam - rekao je Luka.

- Oni su komentarisali tvoje prethodne postupke. Ne mogu s tobom da komuniciram jer namećeš svoje...Ja da demantujem?! Ne slušaš me šta pričam, samo teraš svoje - rekla je Sandra.

- Ja mogu da radim šta hoću, ti si venčana - rekao je Luka.

- Dobro, radi šta hoćeš - rekla je Sandra.

- Eto, hajde paljba onda - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić