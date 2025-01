Razvezala jezik: Jelena oplela po svima, sasula i lice brutalno mišljenje! (VIDEO)

Nikome nije ostala dužna!

Tokom današnje debate došlo je do rasprave između Stefana Karića i Jelene Ilić, kad je ona dala sud o njegovom komentarisanju.

- Ja njemu nikad nisam prebacila kakav je on otac i pominjao dete - rekao je Stefan.

- Ja pričam kaka je Karić komentator, kad je komentarisao Terzu bude subjektivan, više kritika je bilo na račun Sofije, a meni to nije bilo realno. Ti si ovde kontraš. Ne znači da ja ne cenim tvoje mišljenje, samo me nervira i kažem da lupam gluposti - govorila je Jelena.

- Nekad se mi i slažemo - dodao je Stefan.

- Vi ovde navodite Munju kao osobu koja nema stav i da je spletkaroš, a ja to volim kod njega. On je ovde pokazao da ima stav. Munja je ovde pokazao da uvek sme svakome sve da odgovori. Navešću primer da ne bude da pričam u prazno, Terza i Kačavenda se pokače u emisiji odmah posle toga šuškaju i to kapiram, ali Munja nije jedan od tih, iako su ratovali prošle sezone i svaki put joj kaže sve što ima. Anđela ovde ima stav, Gastoz me je isto oduševio više puta. Kad nismo bili dobri on je jedini rekao nešto što se meni spletkarilo - govorila je Jelena.

