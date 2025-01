MALA NORA ĆE DA GLEDA LEZBO SCENE: Ivan Marinković ušao u crveno i počeo da pravi haos, burtalno izvređao Aneli i njenu ćerku (VIDEO)

Karambol u emisiji!

Tokom debate došlo je do žestoke svađe između Ivana Marinkovića i Jovakne Denčnić Džordi, tokom koje su pale strašne reči. On je sve vreme urlao na nju i nije hteo da čuje cimere koji su ga smirivali.

- Akrepu, šta ti je? Pogledaj se na šta ličiš nakarado - urlao je Ivan.

- Nemaš tri zuba u glavi - rekla je Džordi.

- Mami ti p*čku izbijem. Bog te kaznio, pogledaj na šta ličiš. Cela priča da je Jordanka zaljubljena u Aneli - nastavio je Marinković.

- To što je ležala ne znači da je ona zaljubljena i da će mala Nora da gleda lezbo scene. Ovo me nikad nije doticalo. Ja njega ne poštujem jer ne iznosi svoje pravo mišljenje. On je rekao da će moja ćerka da gleda lezbo scene sam jer je Jordanka ležala kod mene - govorila je Aneli.

- To si ti dozvolila. Ona je lezbijka, dozvolila si da ti leži u krevetu - govorio je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić