Poniženje joj više nije strano: Ena Čolić ponovo moli Peju za razgovor, on joj otkrio šta mu je bitnije od nje! (VIDEO)

Ne preskače svoje obaveze zbog Ene Čolić!

Ena Čolić i Dragana Stojančević otišle su do hotela kako bi posetile Jovana Pejića Peju koji je ovonedeljni vođa, ali se baš i nisu proslavile. Peja je u jednom trenutku odlučio da ih potpuno iskulira i ode, a one su ostale da stoje ispred hotela u nadi da će se on vratiti.

- Mića kaže: ''Nešto je napolju loše, čim nema muzike'' - rekla je Ena.

- Pa da, sad će opet u dva da se ugasi svetlo - rekao je Peja.

- Smrznućeš se sa bosim nogama - rekla je Ena.

- Ma koga briga. Šta se dešava u kući? - upitao je Peja.

- Nismo bile u kući, samo u Odabranima. Tamo je takav mir da to nije realno - rekla je Ena.

- I ovde je baš mir - rekao je Peja.

- Hoćeš da spavaš sad? Mogli smo da zablejimo tamo gde je toplo - rekla je Ena.

- Ajde, ali moram da donesem čaše i da uzmem da jedem nešto - rekao je Peja.

Autor: N.P.