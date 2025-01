Bez dlake na jeziku!

Tokom jučerašnjeg dana, Danijel Dujković Munjez je saznao da se njegova nekadašnja devojka, Stefani Grujić porodila i da je postao otac, ali da je upisan kao N.N. Nakon što je Veliki šef poslao pismo na adresu Bele kuće, kako bi saznao da se rodio Konstantin, Dujković je s radošću primio ovu lepu vest, ali vidno šokiran, jer nije znao za njenu trudnoću.

Njegova prijateljica, Vanja Živić, oglasila se za portal Pink.rs, te je otkrila kako ona gleda na novonastalu situaciju.

Vanja se osvrnula na ovu radosnu vest, ali je priznala i da se nada da će Stefani i Munjez poraditi na svom odnosu, kako bi njihovo dete imalo prisustvo oba roditelja, tokom njegovog odrastanja.

- Kakva vest, ja sam u šoku. Čestitke Stefani i Munji što su postali roditelji jednog dečaka! Bila je to stvarno jedna velika, obostrana ljubav. Ja sam to najbolje znala, jer sam najviše vremena provodila sa njima. Stefani sada ima svoj život i odnos sa Matorom, a za Munju znam da nije imao pojma ništa o tome, što smo imali priliku da vidimo po njegovoj reakciji i izrazu lica. Eto, kako najbolje drugare prati karma, paralelno postadoše N.N. roditelji, u samo par nedelja razlike. Zaista mi je Munja mnogo drag, verujem da sam u manjini, ali smatram da će se truditi da bude najbolji mogući otac, na stranu to što je švaler. Od Stefani zavisi šta će i kako će biti, ali se nadam da će doneti najbolju moguću odluku, jer dete zaslužuje da ima oba roditelja.

